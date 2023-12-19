Зеленский отметил, что его жена поддерживает его и работает много.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции, отвечая на вопрос, каковы итоги этого года для его семьи, сказал, что его жена, дочь и сын находятся в Украине, дают моральную поддержку.

"Для моей семьи итоги года такие же как для каждой семьи, которая полностью в Украине. Все вызовы нам понятны. Мы понимаем, что у нас есть возможность жить и работать, служить Украине, есть возможность быть вместе. Сегодня быть в Украине и даже иногда в разных локациях, это все равно быть вместе. Ибо воин, который на фронте и его девушка или жена, которая в Киеве или другом городе, чувствует что он и кого он защищает", - подчеркнул Зеленский.

При этом добавил, что это без упреков тем женщинам, кто уехал.

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"Я к тем, кто здесь. Я их особенно лично уважаю. Я считаю, что они дают эту моральную поддержку и эту прочность воинам", - сказал президент Украины.

Зеленский отметил, что его жена поддерживает его и работает много. Он сказал, что очень гордится работой своей жены Елены, которая занимается программами по ментальному здоровью, школьному питанию.

"Сын ходит то в школу, то ходит в он-лайн как, пожалуй, все парни и девушки. А дочка моя в университете. И я рад, что они здесь. И мне очень приятно, что это они сделали свой личный выбор и делают свой личный вклад как каждая семья в Украине". - подчеркнул Зеленский .

Деятельность Елены Зеленской

Первая леди Украины Елена Зеленская вошла в топ-25 самых влиятельных женщин мира по версии издания Financial Times. Как отмечает Financial Times, жену украинского лидера добавила в список самых влиятельных женщин мира премьер Эстонии Кая Каллас. Она отметила, что ее больше всего восхищает "честность" Елены Зеленской.

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