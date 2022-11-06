Мужчина рассказал, что его отпустили на несколько часов со службы, чтобы он успел купить обручальное кольцо любимой.

Трогательная история любви пограничников поразила сеть. Дмитрий сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной на службе перед всеми коллегами. Она сказала " Да!", и они разъехались на разные границы.

Как говорится в сюжете ТСН, сейчас они служат в разных городах Украины: Ия - в Запорожье, Дмитрий - в Одессе.

Женщина рассказала, что познакомились они, когда Дмитрий со своим подразделением прибыл на направление, где она проходила службу, - на Запорожское. Сначала было просто общение, но потом нашлось много общих интересов.

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Мужчина рассказал, что его отпустили на несколько часов со службы, чтобы он успел купить обручальное кольцо любимой.

Несмотря на то, что они сейчас на расстоянии, Ия не впадает в уныние и говорит, что сейчас главное - служба и победа. Общаются они дистанционно.

"Надеемся, что в скором будущем мы уже будем вместе... По поводу медового месяца... немного отложим это. Потому что сейчас главное - победа, а после будем праздновать", - сказал Дмитрий.

Мужчина рассказал, что они с женой еще не обсуждали, где будут жить вместе. Кроме того, они будут просить руководства перевести их на службу на одно направление.

Командир "Азова" женился: что известно

Командир роты батальона "Азов" Лев Пашко (позывной "Хорус") женился. Свадьба состоялась чуть более чем через месяц после его возвращения из российского плена.

"Наш легендарный украинский Хорус женился. Лев Пашко, Герой Украины, которого освободили из российского плена 21 сентября в результате самого масштабного обмена, женился. Поздравляем молодоженов. Желаем семейного уюта и благополучия", - сообщили в НГУ.

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