Обжились. Жизнь в убежище становится "нормой"

Пошли четвертые сутки с тех пор, как Россия при поддержке Беларуси развязала войну против Украины, атаковав мирных жителей по всей стране. Многие украинцы были вынуждены покинуть дома и укрываться в убежищах. И, как не парадоксально, постепенно люди начали привыкать к такой жизни, взяв себя в руки.

Война застала многих украинцев врасплох. Даже если у них были минимальные тревожные рюкзаки, абсолютно все учесть было невозможно (в нашем предыдущем материале мы рассказывали, что нужно взять с собой, отправляясь в подземное убежище). Потому пополнять запасы пришлось уже в процессе, если была такая возможность.

Немало украинцев, у которых не было возможности или желания оставаться в подвалах домов или на подземных паркингах, переместились в метро. Причем переместились основательно - некоторые, в том числе и мы, живут здесь четвертый день.

Еще до начала войны в КГГА отмечали, что именно метро является самым надёжным укрытием. Наш опыт показал, что здесь ещё и довольно комфортно, если сравнивать с подвалами и парковками. Здесь есть санузлы, фонтаны с артезианской питьевой водой, можно приготовить чай/кофе, подогреть еду, зарядить телефон, ловит интернет. Да, для комфортной жизни украинцам сейчас нужно совсем немного... Да, здесь холодновато, и, по наблюдениям, с каждой ночью становится все холоднее. Но ради спасения жизни это можно пережить.

Стоит отметить, что в первую ночь жизни в метро было намного сложнее как физически, так и морально. Изначально не все знали, насколько здесь будет холодно и неудобно на жёстком полу. Так что утром после первой ночёвки, пока ещё не ввели комендантский час, те, у кого была возможность, успели вернуться домой и донести одеяла, теплую одежду, матрасы, подушки и прочие атрибуты комфортной жизни. Самыми удачливыми оказались обладатели надувных матрасов.

С едой дела обстоят чуточку сложнее - ещё а первый день войны все кафе, а также большинство магазинов и заправок закрылись. На второй день можно было ещё купить что-то в ларьках и на заправке, пока они не закрывались, когда весь товар был распродан. В третий день уже работали единичные ларьки, а те, у кого были машины, утром ещё могли съездить на свой страх и риск в последние "выжившие" супермаркеты. Ну или пракатиться на метро до соседних станций, где возле входа ещё были открыты магазины. С обеда третьего дня, когда метро окончательно остановилось и перешло в статус убежища, а позже был введен тотальный комендантский час, выйти в магазин уже было невозможно.

Если судить по обстановке в нашем убежище, то большинство людей позаботилось о запасах еды на несколько дней. Но учитывая, что неизвестно, сколько ещё сидеть в укрытии, конечно, люди начинают волноваться. В КГГА, тем временем, обещают как-то организовать подвоз еды, на что все очень надеятся.

Любопытно, что и психологически на третий день стало проще. Так, если в первую ночь в метро люди подрывались от каждого шороха и, поддавшись стадному инстинкту, срывались с места к тоннелям, то дальше все уже научились прислушиваться к сообщением по громкоговорителям метрополитена и лишний раз не сеять панику. Третья ночь - с 26 на 27 февраля, которая оказалась самой сложной в плане боев, для большинства жителей убежищ стала и самой спокойной - многие смогли наконец заснуть, впервые за три дня.

Нет, конечно, люди все еще напуганы, но то, как украинская армия, добровольцы, тероборона и простые граждане дают бой оккупанту, окрыляет и "жителей" убежищ. Те, в свою очередь, помогают армии как могут - переводят деньги, ведут "информационную войну" в сети. Но главное - гражданское население в убежищах, а это, в первую очередь, семьи с детьми, женщины и пожилые люди, не мешают армии делать свою работу по спасению родины, ведь можно смело мочить врага, не боясь попасть в простых людей или что придется отбивать их у вражеских диверсантов. Да и медикам итак работы хватает.

Кроме того, в метро у людей есть поддержка - сотрудники метрополитена, полиция и тероборона, и это тоже придает сил. Эти люди, обеспечивающую жизнь убежища - настоящие герои!

Отдельно стоит отметить атмосферу в метро среди его временных жителей. Украинцы в целом показали за эти четыре дня насколько они едины, и люди в убежищах не исключение. Нет, здесь не было того, что показывают в американских фильмах о зомби-апокалипсисе. Наоборот, люди помогают друг другу как могут - делятся необходимым, дают советы, привозят что-то из магазина, никто не берёт больше, чем ему надо, если речь идёт о чае, которые организовали добрые люди на кассах. За розетки тоже нет драк, никто их не приватизирует. Люди даже помогают уборщица метрополитена поддерживать чистоту!

Удивительно, но в мирные времена мы привыкли, что все в метро такие обозленные, особенно с началом пандемии коронавируса (о котором сейчас здесь все забыли напрочь, естественно). Теперь никто и не подумает сказать "как меня достали все эти толпы в метро".

Да, конечно, здесь уже наладился определенный быт. Каждый занял свое место, но готов если что чуть подвинуться. При этом нет каких-то драк за "лучшие" места: кто первый сел, того и тапки, а если ушел - то, извините, место пропало.

Впрочем, никто сейчас далеко от своих мест и не уходит. Более того, никто не боится краж! Люди смело оставляют мобильные на зарядке и идут на свои места! Да и народ постепенно сплочается - всегда можно попросить соседа присмотреть за вещами.

Конечно, людям не хватает прогулок на улице. Последние сутки выходить не получается совсем - выпускают только с собаками, и то по одной за раз. Но это ведь все для их безопасности, и люди это понимают.

Кстати, о животных. Пожалуй, как минимум половина людей в метро пришли с животными - кошки, собачки, кролики, шиншиллы, хомячки. А все потому, что украинцы своих не бросают! Теперь это увидел весь мир!

Марина Григоренко