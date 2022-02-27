Марина Григоренко
Еще до начала войны в КГГА отмечали, что именно метро является самым надёжным укрытием / фото УНИАН, Марина Григоренко

Обжились. Жизнь в убежище становится "нормой"

12:47, 27.02.2022
6 мин. 2119

Пошли четвертые сутки с тех пор, как Россия при поддержке Беларуси развязала войну против Украины, атаковав мирных жителей по всей стране. Многие украинцы были вынуждены покинуть дома и укрываться в убежищах. И, как не парадоксально, постепенно люди начали привыкать к такой жизни, взяв себя в руки.

Война застала многих украинцев врасплох. Даже если у них были минимальные тревожные рюкзаки, абсолютно все учесть было невозможно (в нашем предыдущем материале мы рассказывали, что нужно взять с собой, отправляясь в подземное убежище). Потому пополнять запасы пришлось уже в процессе, если была такая возможность.

Немало украинцев, у которых не было возможности или желания оставаться в подвалах домов или на подземных паркингах, переместились в метро. Причем переместились основательно - некоторые, в том числе и мы, живут здесь четвертый день.

Еще до начала войны в КГГА отмечали, что именно метро является самым надёжным укрытием. Наш опыт показал, что здесь ещё и довольно комфортно, если сравнивать с подвалами и парковками. Здесь есть санузлы, фонтаны с артезианской питьевой водой, можно приготовить чай/кофе, подогреть еду, зарядить телефон, ловит интернет. Да, для комфортной жизни украинцам сейчас нужно совсем немного... Да, здесь холодновато, и, по наблюдениям, с каждой ночью становится все холоднее. Но ради спасения жизни это можно пережить.

Стоит отметить, что в первую ночь жизни в метро было намного сложнее как физически, так и морально. Изначально не все знали, насколько здесь будет холодно и неудобно на жёстком полу. Так что утром после первой ночёвки, пока ещё не ввели комендантский час, те, у кого была возможность, успели вернуться домой и донести одеяла, теплую одежду, матрасы, подушки и прочие атрибуты комфортной жизни. Самыми удачливыми оказались обладатели надувных матрасов.

Самыми удачливыми оказались обладатели надувных матрасов / фото УНИАН, Марина Григоренко

С едой дела обстоят чуточку сложнее - ещё а первый день войны все кафе, а также большинство магазинов и заправок закрылись. На второй день можно было ещё купить что-то в ларьках и на заправке, пока они не закрывались, когда весь товар был распродан. В третий день уже работали единичные ларьки, а те, у кого были машины, утром ещё могли съездить на свой страх и риск в последние "выжившие" супермаркеты. Ну или пракатиться на метро до соседних станций, где возле входа ещё были открыты магазины. С обеда третьего дня, когда метро окончательно остановилось и перешло в статус убежища, а позже был введен тотальный комендантский час, выйти в магазин уже было невозможно.

Если судить по обстановке в нашем убежище, то большинство людей позаботилось о запасах еды на несколько дней. Но учитывая, что неизвестно, сколько ещё сидеть в укрытии, конечно, люди начинают волноваться. В КГГА, тем временем, обещают как-то организовать подвоз еды, на что все очень надеятся.

Любопытно, что и психологически на третий день стало проще. Так, если в первую ночь в метро люди подрывались от каждого шороха и, поддавшись стадному инстинкту, срывались с места к тоннелям, то дальше все уже научились прислушиваться к сообщением по громкоговорителям метрополитена и лишний раз не сеять панику. Третья ночь - с 26 на 27 февраля, которая оказалась самой сложной в плане боев, для большинства жителей убежищ стала и самой спокойной - многие смогли наконец заснуть, впервые за три дня.

Нет, конечно, люди все еще напуганы, но то, как украинская армия, добровольцы, тероборона и простые граждане дают бой оккупанту, окрыляет и "жителей" убежищ. Те, в свою очередь, помогают армии как могут - переводят деньги, ведут "информационную войну" в сети. Но главное - гражданское население в убежищах, а это, в первую очередь, семьи с детьми, женщины и пожилые люди, не мешают армии делать свою работу по спасению родины, ведь можно смело мочить врага, не боясь попасть в простых людей или что придется отбивать их у вражеских диверсантов. Да и медикам итак работы хватает.

Кроме того, в метро у людей есть поддержка - сотрудники метрополитена, полиция и тероборона, и это тоже придает сил. Эти люди, обеспечивающую жизнь убежища - настоящие герои!

В метро у людей есть поддержка, например, от сотрудников метрополитена / фото УНИАН, Марина Григоренко

Отдельно стоит отметить атмосферу в метро среди его временных жителей. Украинцы в целом показали за эти четыре дня насколько они едины, и люди в убежищах не исключение. Нет, здесь не было того, что показывают в американских фильмах о зомби-апокалипсисе. Наоборот, люди помогают друг другу как могут - делятся необходимым, дают советы, привозят что-то из магазина, никто не берёт больше, чем ему надо, если речь идёт о чае, которые организовали добрые люди на кассах. За розетки тоже нет драк, никто их не приватизирует. Люди даже помогают уборщица метрополитена поддерживать чистоту!

За розетки тоже нет драк, никто их не приватизирует / фото УНИАН, Марина Григоренко

Удивительно, но в мирные времена мы привыкли, что все в метро такие обозленные, особенно с началом пандемии коронавируса (о котором сейчас здесь все забыли напрочь, естественно). Теперь никто и не подумает сказать "как меня достали все эти толпы в метро".

Да, конечно, здесь уже наладился определенный быт. Каждый занял свое место, но готов если что чуть подвинуться. При этом нет каких-то драк за "лучшие" места: кто первый сел, того и тапки, а если ушел - то, извините, место пропало.

Впрочем, никто сейчас далеко от своих мест и не уходит. Более того, никто не боится краж! Люди смело оставляют мобильные на зарядке и идут на свои места! Да и народ постепенно сплочается - всегда можно попросить соседа присмотреть за вещами.

Конечно, людям не хватает прогулок на улице. Последние сутки выходить не получается совсем - выпускают только с собаками, и то по одной за раз. Но это ведь все для их безопасности, и люди это понимают.

Последние сутки выходить не получается совсем - выпускают только с собаками / фото УНИАН, Марина Григоренко

Кстати, о животных. Пожалуй, как минимум половина людей в метро пришли с животными - кошки, собачки, кролики, шиншиллы, хомячки. А все потому, что украинцы своих не бросают! Теперь это увидел весь мир!

Марина Григоренко

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