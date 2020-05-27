Эффект домино. Почему в Одессе «посыпались» дома

Старый фонд в окружении «высоток» - обречен

Одесса во многом обязана своей популярности архитектурным шедеврам, воздвигнутым здесь некогда известными зодчими. Будущий мегаполис застраивался под руководством знаменитых инженеров и архитекторов, в числе которых – французы, итальянцы и немцы.

Но воспетый когда-то город сейчас претерпевает так называемый строительный бум. Современные «свечки» растут словно грибы, а старые здания рушатся. Лишь на прошлой неделе было два обрушения.

Так, 18 мая, в исторической части «черноморской жемчужины» рухнула стена 4-этажного дома по улице Торговой, 20. Квартиры превратились в руины. Проживавшие в них почти двадцать человек не пострадали лишь потому, что отсутствовали дома... Отселить пришлось всех - без крыши над головой остались больше сорока горожан. Прошло всего три дня и снова обвал, на Среднефонтанской, 29. Рухнули крыша и фасад двухэтажного 22-квартирного здания, которое возвели в первой половине прошлого века. По данным мэрии, оно числится аварийным больше сорока лет, но в нем все еще проживают 35 человек.

Одесситы шокированы. Ведь в Южной Пальмире – сотни аварийных домов. А это значит, что тысячи горожан ежедневно рискуют жизнью и потерей имущества.

Как отмечают эксперты, значение имеет не столько возраст зданий, сколько нарушения отдельных застройщиков, застолбивших соседние «площадки».

Пример – обвал на Торговой, где возле рухнувшего дома застройку ведет некая компания «Некст Джен девелопмент». Соседнее жилое здание хоть и старинное (1890 года постройки), но аварийным не значилось. Оно было вполне крепким, пока впритык, на месте бывшего банно-прачечного комбината, не начали возводить очередную высотку.

Еще осенью прошлого года местные жители обращались в различные инстанции, но реакция местных властей последовала только сейчас.

«Мы выяснили, что рядом с домом начала строительные работы фирма-застройщик, которая купила земельный участок и здание бывшей городской бани. Она хочет реализовать, согласно проекту, свои права на строительство…», - заявил мэр Одессы Геннадий Труханов, отметив, что эксперты должны установить, допустил ли застройщик нарушения.

Как оказалось, в октябре 2018 года пустующее 3-этажное здание комбината выкупила упомянутая «Некст Джен девелопмент». Однако, по данным адвоката Ирины Тодорич, «бумаги» застройщику были выданы на реконструкцию «бань», а в реальности здесь возводят шестиэтажный торгово-офисный центр с подземным паркингом. Экспертизу рядом стоящего жилого дома никто не провел, соответственно, какие-либо мероприятия по его усилению не проводились…

«Согласно документам, в этом месте идет реконструкция, что никак не предполагает снос фундаментальных конструкций. Плюс вырыли котлован под двухэтажный подземный паркинг... Представители ведомств, выдававшие разрешения, не могли всего этого не знать», - заявила Тодорич в эфире одного из местных телеканалов.

Как отмечают в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, с началом строительных работ соседнее жилое здание дало крен, в стенах появились трещины.

«Эксперты считают, что к обрушению могло привести смещение грунта. На стройплощадке был незапертый экскаватор, но рабочего на месте не оказалось», — отметил начальник регионального главка Нацполиции Олег Бех.

Открыто уголовное производство, но результатов обещанной экспертизы по состоянию на 26 мая еще нет.

Похожая ситуация на Среднефонтанской. По словам инженера-конструктора Натальи Петропавловской, здесь, недалеко от разрушенного дома, строятся два 24-этажных жилых комплекса: с одной стороны - «Мандарин», с другой - «Уютный».

«Ну, вот и посыпалась старая Одесса... Старый фонд в окружении высоток, под которые забились сваи, был обречен изначально, когда только начинали эти стройки», - констатирует эксперт.

Проблема не в возрасте

После резонансных обвалов в Одессе начали мониторинг жилых домов. Соответствующее поручение подписал недавно назначенный и. о. вице-мэра - директор департамента городского хозяйства горсовета Дмитрий Жеман. По его словам, речь - о домах старого фонда, в непосредственной близости от которых построены, строятся или возведут в перспективе новые здания.

«Обрушения на Торговой и Среднефонтанской показало: в обоих случаях по соседству проведена или активно ведется застройка. Поэтому мы проводим инвентаризацию ветхих домов в центральной части Одессы», - отметил чиновник, добавив, что в дальнейшем это поможет избежать подобных ЧП.

В настоящее время сотрудники ЖКС проводят визуальный осмотр домов, в первую очередь, ветхого фонда – проверяют наличие трещин в несущих конструкциях. Если их обнаружат, поставят «маяки», которые в дальнейшем покажут наличие или отсутствие проблем на объекте.

Как пояснил УНИАН один из чиновников мэрии, суть не так в возрасте дома, как в качестве эксплуатации жилфонда, системах канализации и отопления, протекании крыш, отсутствии водосточных желобов и пр. Другими словами, одесские дома рушатся не из-за старости, а в силу варварского отношения к жилфонду и злоупотреблений застройщиков.

«Ведь в других старых городах, скажем, в Париже, здания стоят по 300-500 лет. Так что дело не в древности стен…. Столетия назад «старая» Одесса возводилась из известняка-ракушечника, который великолепно стоит, пока сухой, но при увлажнении буквально течет. К его намоканию, помимо утечек, в частности, из канализационных и отопительных сетей, ведет точечная застройка и появление отдельных массивных сооружений, которые «впихивают» возле старых домов», - подчеркнул чиновник.

Катастрофу, к которой ведет точечная застройка, профильные специалисты предрекали Южной Пальмире давно. Так, эксперт в области строительства и архитектуры Стефан Кущак неоднократно отмечал, что данный «метод» влечет за собой множество проблем. При возведении, скажем, нового 100-квартирного дома, столько же квартир деформируются в рядом стоящих зданиях, которые усилить на период строительства практически невозможно.

Когда «выгоняют» очередную многоэтажку, подземный паркинг и (или) ТРЦ, в землю вбивают огромные сваи, что влияет, в том числе на потоки подземных вод. В результате, мокнет и без того ослабленный фундамент близлежащих зданий, которые буквально трещат по швам.

По мнению столичного эксперта по государственному управлению и градостроительству (Национальная академия государственного управления при президенте Украины) Виктора Глебы, нечто подобное произошло с жилым домом на Торговой.

Только ли с ним? Ведь обвалы были в Одессе и раньше. Дней за десять до упомянутых выше ЧП, упало двухэтажное крыло аварийного дома на Польском спуске, 9. Спасатели эвакуировали десять жильцов, еще одиннадцать успели выбраться сами.

В апреле рухнул трехэтажный дом-памятник архитектуры (1893 года постройки) на пересечении улицы Канатной и переулка Нахимова. Огромный кусок «нежилого крыла» откололся по всей высоте. Оказалось, в здании проводили ремонт – за считанные минуты до обвала рабочие вышли на «перекур», что, вероятно, спасло их от смерти... Из-под летящих обломков успели выскочить несколько случайных прохожих.

Два года назад в историческом центре Одессы рухнул памятник архитектуры – дом Гоголя, построенный в 1846-м.

Три года назад грохнулся на тротуар фасад четырехэтажного жилого дома-памятника архитектуры на Екатерининской, 8. Больше десятка людей отселили со Степовой, 48, где обвалился столетний дом из ракушечника. В жилом здании на Заславского, 15 после сильного ливня упала стена, обломки которой пробили крышу и упали в квартиру соседнего дома…

Чиновники и коммерсанты «играют в пинг-понг»

Понесут ли виновные наказание? Возместят ли горожанам ущерб? Ведь десятки семей лишились жилья и перспектива его получения довольно призрачна. Часть потерпевших после двух последних обвалов временно разместили в гостиницах, некоторых приютили родственники и друзья. Говорят, что проживавшим на Торговой, квартиры якобы обещает застройщик, на Среднефонтанской – под предлогом неразберихи с регистрацией жильцов в одной из квартир (прописано больше десятка человек), морочат голову всем остальным…

Как бы там ни было, в каждом случае нужна соответствующая экспертиза, куча справок, юридическая поддержка и немалые средства.

Эксперты подчеркивают: во всех цивилизованных странах, если стройка разрешена, значит, все экспертизы пройдены, и дома не падают. Если же это произошло, следует разобраться и привлечь к ответственности, в первую очередь тех, кто давал разрешение на это строительство, выделял землю, подписывал градостроительные «бумаги» и пр.

Но у нас представители власти, коммерческих и прочих структур перекладывают вину друг на друга, играя в своеобразный пинг-понг. Мол, ответит (заплатит) не отбивший «подачу».

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Застройщики всячески отрицают свою вину в происходящем, прикрываясь пакетом «бумаг», в мэрии тоже «не при делах» и пеняют на реформу органов ГАСК. Мол, с 18 марта текущего года вступили в силу постановления Кабмина №218 «О ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции» и №219 «Об оптимизации органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора». Последнее, кроме прочего, приостанавливает действие постановления №553 «Об утверждении порядка осуществления государственного архитектурно-строительного контроля» от 23 мая 2011 года, которое регулировало порядок инспекционного контроля. Таким образом, местные органы ГАСК лишились права проводить проверки объектов строительства и реконструкции. Как утверждают в мэрии, эта неразбериха спровоцировала ряд нахалстроев: в Одессе подобных случаев уже больше шести десятков.

Кроме того, досконально не проверяются данные, которые предоставляет заказчик строительства, а также их достоверность при электронной регистрации разрешительных документов и документов о готовности объектов к эксплуатации.

Яркий пример – онлайн-сервис «Электронный кабинет застройщика», который начал работу в декабре прошлого года.

В мэрии подчеркивают, что изначально доступ к нему получили желающие строить объекты класса последствий СС1 (простые сооружения, в которых одновременно может находиться не более 50 человек). Застройщикам или обычным гражданам следовало разместить в своем «кабинете» информацию о праве собственности на земельный участок, его целевом назначении и пр. Документы регистрировались и сверялись автоматически (сервером), а на электронную почту заявителя приходил ответ – разрешение на начало строительства.

Но сервис начал давать сбой. «Электронный кабинет» не сверял внесенные данные с реестром разрешительных документов. И это позволило под видом объектов СС1 получить через систему разрешение на возведение высотных зданий.

Подобные случаи имели место и в Николаеве, где восьмиэтажное здание пытались выдать за 4-этажный дом и ввести его в эксплуатацию, а в столице под видом малоэтажной застройки хотели «выгнать» 10-этажку...

Как отмечают эксперты, электронный учет действительно привел к массе проблем, а неразбериха в постановлениях Кабмина - большая проблема. Но и это – не все. По словам Виктора Глебы, в Украине давно упразднен госнадзор и контроль в строительной сфере, что приводит к разрушению отечественной отрасли градостроения. Пример тому – Одесса, где только в этом году случилось несколько резонансных разрушений, а ответственности никто ни за что не понес.

«Активность должны проявить горожане»

Общественники считают, что обвалы в Одессе – результат вопиющих градостроительных нарушений, ставших возможными с легкой руки нечистоплотных чиновников.

Как заявил глава организации «Зеленый лист» Владислав Балинский, застройщики попросту не желают проводить экспертизы и укреплять жилые дома, которые соседствуют с их площадками. Не хотят тратить деньги даже в силу того, что уже… направили определенную сумму на «пакет» разрешений и, возможно, «откаты».

«Другими словами, получив документы, застройщик «вложился» - потрачены средства, которые могли пойти на инженерную защиту территории. На лицо – коррупционная схема, в которую вовлечены и отдельные представители судебной системы...», - считает он.

По данным Балинского, на грани обрушения десятки, если не сотни одесских домов, жильцы которых, как правило, свои права отстоять не могут - не знают, что делать и куда обратиться. Тем более, что реальные механизмы по отселению граждан в Украине отсутствуют. Не строят тот же отселенческий фонд и не пытаются решить вопрос с ветхими домами, общая площадь которых около 4 млн кв метров.

Впрочем, и сама постановка вопроса об отселении у многих архитекторов вызывает недоумение. Мол, так недолго отправить практически всех горожан подальше – «за сто первый километр» (как практиковалось в «старые добрые советские времена», когда из городов выселяли рецидивистов и «неблагонадежный контингент»). А исторический центр Одессы застроить уродливыми небоскребами... Или можно не отселять?

«Каждый день рушатся дома и люди остаются на улице, превращаясь в бомжей. Старый ветхий фонд никто ни отселять, ни выкупать не собирается. Зачем возиться с жильцами, покупать им квартиры, когда можно просто рядом построить высотку и их ветхие домики разрушатся сами...», - рассуждает Наталья Петропавловская.

По мнению председателя Ассоциации архитекторов Одессы Владимира Халина, износ старых зданий и точечная застройка неминуемо приведут к глобальной катастрофе. Поэтому горожане должны проявить активность, отстаивая свои права. Тем более, что хозяином земли является городская община (жители города). Одесситы лишь делегировали свои полномочия исполкому и депутатам горсовета. Но не для того, чтобы этими полномочиями злоупотребляли, в частности, при отводе земли под застройку.

Как считает Халин, подход может быть лишь один – комплексная поквартальная реконструкция.

«Городская власть должна формировать новые правила, ставить застройщику условия – реставрация, реконструкция целых кварталов, а не строительство отдельного дома. Плюс нужно учесть прокладку коммуникаций и прочее», - говорит Халин.

В противном случае, сработает «эффект домино»: старинные здания одно за другим разрушатся, как карточные домики, и легендарные одесские дворы в прямом смысле станут легендой.

Лариса Козовая