Киевляне возмущены и пишут, что приведенные волонтером правила о том, как во время войны нужно вести себя в столице, унизили их.

Журналистка и волонтер Светлана Олишевская на своей странице в Facebook обратилась к "быдлу", которое возвращается из разных городов Украины в Киев. Своим постом она разозлила сеть.

"Пост о быдле и только о быдле. Уважаемые киевляне и гости столицы (и в принципе всех городов), которые возвращаются", - начала она свое обращение к украинцам.

Олишевская говорит, что в отсутствие многих киевлян город изменился, и теперь там якобы действуют новые "правила".

"Город изменился, изменились люди. Мы ходим по соседям, спрашивая нужно ли что-то. Мы платим за пенсионеров, мы будем бороться со всеми проявлениями быдла, которого, к сожалению, достаточно. Вы возвращаете в свои, но совсем другие, города, поэтому постарайтесь не нарушать правила человечности", - призвала волонтер.

Она попросила придерживаться комендантского часа, уважать бойцов ТрО и "не ляпать им лишнего", не слушать громко музыку, не разговаривать громко, пропускать на дороге "скорую".

"Если вы мужественно воевали в Ивано-Франковске, то не следует возвращаясь, носить пиксель. Муравейник оставшихся людей хорошо знает, кто где был. Личная рекомендация. Попытайтесь сдержать эмоции, рассказывая, как вам было тяжело за границей, потому что вас поселили вчетвером, в один номер. Мы понимаем, как это тяжело. Мы понимаем, как вы измотались в пути. Как вас плохо кормили, мы тоже понимаем. Но уровень "пониманий" у всех разный, можно и пизд*ков выхватить", - говорит Олишевская.

Под ее постом начался настоящий "баттл" комментаторов: некоторые пользователи ее поддержали, другие же начали ее критиковать за такую позицию.

"Все в яблочко, как обычно, поддерживаю!", "Светлана, а вы реально думаете, что все, кто выезжал, — это инфузории туфельки, о войне не слышали и не видели, и поэтому вы имеете право их поучать?", "Я рада, что в ответ на этот пост вы справедливо съели говна", "Этот текст очень совково-пренебрежительный", "В точку", "Треш. Этим постом вы унижаете всех киевлян. И тех, кто уехал, и тех, кто остался", - пишут в комментариях пользователи.

Напомним, в начале апреля ВСУ освободили Киев и область от российских оккупантов. Люди начали постепенно возвращаться в свои дома.

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