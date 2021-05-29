Участие в тестировании по математике приняли 244 839 человек.

В пятницу 28 мая в Украине состоялось тестирование ЗНО по математике. Экзамен по математике проводился в двух форматах: стандарт и профильный. Участие в тестировании по математике (профильный уровень) приняли 244 839 человек, что составляет 83,9% от общего количества зарегистрированных. На прохождение тестирования по математике (уровень стандарт) появились 9246 человек, что составляет 11, 96%.

Результаты тестирования по математике станут известны не позднее 21 июня. Украинский центр оценивания качества образования опубликовал правильные ответы к тестам.

ВНО 2021 в Украине: как проходит в условиях карантина

Основная сессия Внешнего независимого оценивания 2021 года стартовала 21 мая и продлится до 15 июня. В первый день участники ВНО делали сертификационную работу по химии.

24 мая состоялось тестирование по испанскому, немецкому и французскому языкам, для участия в котором зарегистрировались более 3 тысяч абитуриентов.

25 мая участники ВНО сдавали тест по английскому языку.

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Автор: Екатерина Пулатова