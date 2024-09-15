Это не только тяжелые последствия ранений, которые получили украинские защитники, но и результат негуманного обращения в российском плену.

Обмен пленными, который состоялся 14 сентября примечателен тем, что украинская сторона пыталась освободить и вернуть домой именно тех воинов, которые получили тяжелые ранения и имеют тяжелые заболевания. Об этом рассказал представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко.

"Достаточно много среди 103 наших граждан, защитников нуждаются в медицинской помощи. Это действительно достаточно серьезные диагнозы, которые требуют довольно длительного лечения. Есть люди, которые потеряли слух, и люди, которые не разговаривают, к сожалению. И это не только последствия тех ранений, которые они получили, а также и последствия негуманного обращения в плену. И последствия того, что Международный Комитет Красного Креста до сих пор не получил полного доступа к местам содержания украинцев", – акцентировал Яценко в эфире телемарафона.

Он отметил, что Украина всегда пытается использовать все возможности и освободить всех украинцев, которых может.

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"Но, очень обидный тот факт, что фактически российские власти забыли о тех сотнях и сотнях россиян, которые тоже часто находятся в плену уже более двух лет. И поскольку они не такие медийные, как те, например, срочники из Курской области, то их судьба в целом в России не очень кого-то и интересует", – подчеркнул представитель Координационного штаба.

На уточняющий вопрос о том, настаивала ли РФ на том, чтобы обменивать украинских воинов именно на срочников из Курской области, представитель Координационного штаба ответил, что пока не может раскрывать детали.

"Мы всегда стараемся найти те формулы, которые приемлемы как для украинской стороны, так и для противоположной стороны. А для нас основное – это здоровье и жизнь наших людей. Я не могу сейчас раскрыть формулы обмена – именно сколько на сколько и кого на кого мы обменяли. Но надо понимать, что наш обменный фонд остается большим. Те достижения Сил безопасности и обороны, которые нам сейчас позволяют проводить больше обменов и чаще проводить эти обмены, этот фонд у нас остается. Поэтому, мы можем надеяться и на будущие хорошие новости", – пояснил Яценко.

Он добавил, что этот обмен состоялся при помощи ОАЭ, однако детали посредничества не разглашаются для безопасности следующих обменов.

"Поскольку сейчас еще продолжаются подготовка и переговоры, то чтобы эти переговоры не сорвались, детали мы не будем разглашать. Это уже восьмой обмен с участием и при помощи Объединенных Арабских Эмиратов. Украина, Координационный штаб, все государственные органы всегда очень уважаем эту помощь, когда мы находим третью сторону – посредника. Для нас это очень важно", – подчеркнул Яценко.

Примечательно, что сейчас почти не фиксируются случаи, когда российские военнопленные, которые попадают в список на обмен, не хотят возвращаться домой – в РФ.

"Да, есть единичные случаи. Согласно международному гуманитарному праву, эти люди будут находиться в плену до завершения боевых действий. Но их действительно очень мало. Собственно, 99%, а может даже больше тех россиян, которые у нас находятся, желают вернуться обратно. И многим из них очень обидно понимать, что Россия обменивает только тех, кто недавно попал к нам в плен. А те, кто уже давно там – о них давно забыли, их судьба вообще не интересует российское руководство", – констатировал Яценко.

Обмен пленными

Как сообщал УНИАН, 14 сентября в рамках обмена из российского плена освобождены еще 103 украинских воина. Домой вернулись 82 рядовых и сержанта, 21 офицер, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Известно, что из плена были освобождены защитники Киевщины, Донетчины, Мариуполя и "Азовстали", Луганщины, Запорожья, Харьковщины. Это – воины ВСУ, Нацгвардии, пограничники, полицейские.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец отметил, что всего с начала полномасштабного вторжения удалось провести уже 57 обменов военнопленными и вернуть домой 3 тыс. 672 украинцев.

Отметим, что накануне, 13 сентября, 49 украинцев и украинок вернулись из российского плена. Среди освобожденных были гражданские лица и воины ВСУ, Национальной гвардии, служащие Национальной полиции, Госпогранслужбы. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что удалось освободить также часть защитников и защитниц "Азовстали".

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