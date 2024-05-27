В некоторых случаях мужчина, у которого 3 группа инвалидности, может проходить службу.

Закон о мобилизации в Украине №10449, который вступил в силу 18 мая 2024 года, регулирует порядок призыва военнообязанных мужчин на службу в армии. УНИАН выяснил, возможна ли мобилизация с 3 группой инвалидности.

Закон о мобилизации в Украине 2024 - главные изменения

Закон о мобилизации в Украине вносит изменения в процессы мобилизации и воинского учета. Ниже приведен список основных положений для военнообязанных мужчин:

всем, чей возраст от 18 до 60 лет, обновить свои данные до 16 июля 2024 года;

всегда иметь при себе военно-учетные документы;

предъявлять документы по требованию ТЦК, погранслужбы или полиции.

Также в Украине отменили статус "ограниченно годен" - теперь все мужчины с этой отметкой в военном билете должны в течение 9 месяцев (до 4 февраля 2025 года) пройти ВВК. Уже с 18 мая их начали вызывать в ТЦК и СП для обновления данных и прохождения медкомиссии.

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Возможна ли мобилизация с 3 группой инвалидности

Согласно действующему законодательству, если у мужчины установлена 3 группа инвалидности - мобилизация невозможна. Он имеет право пройти службу только по собственному желанию, подписав контракт.

Законопроект №10449 предусматривает, что мужчины от 25 до 60 лет, у которых 3 группа инвалидности появилась после 24.02.2022, будут подвергнуты проверке. Это правило не соблюдается, если инвалидность установлена:

в порядке повышения/уменьшения группы инвалидности;

по результатам заболеваний, ранений (травм, контузий, увечий), полученных при защите Отечества;

при отсутствии конечностей (кистей рук, стоп ног, одного из парных органов);

при наличии онкологических заболеваний, интеллектуальных нарушений, психических расстройств, церебрального паралича или паралитического синдрома в связи с инвалидностью с детства.

Ранее мы подробно говорили о том, кого именно касается проверка на достоверную инвалидность и как она будет проходить.

Можно ли выехать из Украины с 3 группой инвалидности

Что касается того, можно ли выехать за границу с 3 группой инвалидности, то мужчина, который хочет покинуть страну, должен предоставить документальное подтверждение инвалидности и снятие с воинского учета. Новый закон о мобилизации ничего в этом смысле не изменил - мужчина может покинуть страну, если соберет необходимый пакет документов.

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