Главные новости Украины / фото УНИАН Алексей Иванов
Количество новых заболевших COVID-19 за сутки выросло на менее чем 9 тысяч. На Донбассе в настоящее время наблюдается тишина.
Ситуация с коронавирусом
В Украине за сутки подтвержден 8641 новый случай инфицирования коронавирусом.
С начала пандемии COVID-19 заболели 821947 украинцев, 423704 - выздоровели, 13733 - умерли.
Перемирие на Донбассе
За прошедшие сутки и в понедельник утром штаб Операции объединенных сил не зафиксировал вражеских обстрелов на Донбассе.
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