Уже много месяцев Украина живет в условиях карантинных ограничений, введенных с целью сдерживания распространения коронавируса.

Количество новых заболевших COVID-19 за сутки выросло на менее чем 9 тысяч. На Донбассе в настоящее время наблюдается тишина.

Ситуация с коронавирусом

В Украине за сутки подтвержден 8641 новый случай инфицирования коронавирусом.

С начала пандемии COVID-19 заболели 821947 украинцев, 423704 - выздоровели, 13733 - умерли.

Перемирие на Донбассе

За прошедшие сутки и в понедельник утром штаб Операции объединенных сил не зафиксировал вражеских обстрелов на Донбассе.

Главные новости Украины: что важно знать 7 декабря 2020

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Автор: Алина Вишневская