Главные новости Украины за 7 августа: подготовка к обмену пленными и антирекорд новых случаев коронавируса
В Офисе президента рассказали о подготовке нового обмена пленными между Украиной и ОРДЛО. В Украине - третий день подряд суточный антирекорд коронавируса.
Очередной антирекорд числа больных COVID-19
Третий день подряд в Украине фиксируется рекордный рост количества больных COVID-19. Так, 6 августа, коронавирус диагностирован у 1 453 человек.
Всего в Украине зафиксирован 78 261 случай заболевания COVID-19. Умерли от коронавируса 1 852 человека, а 43 055 пациентов - выздоровели.
Будущий обмен пленными
Украина готовится к обмену удерживаемыми лицами с пророссийскими сепаратистами из отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
По словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, обмен планируется провести при посредничестве ОБСЕ.
Перемирие на Донбассе
За прошедшие сутки в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе не были зафиксированы обстрелы со стороны пророссийских террористов.
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