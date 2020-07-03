Главные новости Украины за 3 июля: отмена уголовной ответственности за "пьяное" вождение и отставка главы НБУ
Президент владимир Зеленский отменил уголовную ответственность за вождение в нетрезвом состоянии. Также глава государства провел консультации по кандидатуре нового главы Нацбанка.
Отмена криминала для нетрезвых водителей
Президент Владимир Зеленский вернул в парламент со своей подписью закон, который отменяет уголовную ответственность за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, накануне вступившую в силу.
Отставка Смолия
Президент Украины Владимир Зеленский провел консультации с руководством Национального банка Украины и участниками финансового рынка относительно кандидатуры нового главы НБУ.
Война на Донбассе
2 июля вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военнослужащий получил ранения
Главные новости Украины: что важно знать 3 июля 2020
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