Главные новости Украины за 3 июля: отмена уголовной ответственности за "пьяное" вождение и отставка главы НБУ

В Украине продолжает действовать адаптивный карантин, введенный с целью предотвращения распространения коронавируса.

Президент владимир Зеленский отменил уголовную ответственность за вождение в нетрезвом состоянии. Также глава государства провел консультации по кандидатуре нового главы Нацбанка.

Отмена криминала для нетрезвых водителей

Президент Владимир Зеленский вернул в парламент со своей подписью закон, который отменяет уголовную ответственность за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, накануне вступившую в силу.

Отставка Смолия

Президент Украины Владимир Зеленский провел консультации с руководством Национального банка Украины и участниками финансового рынка относительно кандидатуры нового главы НБУ.

Новости Украины за 3 июля 2020 / фото УНИАН

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