Рада рассматривает отставку главы НБУ Смолия (трансляция)
15:29, 03 июля 2020Политика
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На внеочередном заседании Верховной Рады сегодня предлагается рассмотреть 14 вопросов.
ВР собралась на внеочередное заседание / фото УНИАН
Сегодня Верховная Рада собралась на внеочередное заседание.
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Всего в повестке дня заседания - 14 законопроектов и проектов постановлений.
Также планируют рассмотреть вопрос об отставке Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины.
Об этом сообщил источник во фракции "Слуга народа".
По словам собеседника агентства, рассмотреть на заседании планируется также вопрос о возможной отставке председателя Антимонопольного комитета Юрия Терентьева.
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