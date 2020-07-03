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Рада рассматривает отставку главы НБУ Смолия (трансляция)

15:29, 03 июля 2020
Политика
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ВР собралась на внеочередное заседание / фото УНИАН

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Всего в повестке дня заседания - 14 законопроектов и проектов постановлений.

Также планируют рассмотреть вопрос об отставке Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины.

Об этом сообщил источник во фракции "Слуга народа".

По словам собеседника агентства, рассмотреть на заседании планируется также вопрос о возможной отставке председателя Антимонопольного комитета Юрия Терентьева.

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