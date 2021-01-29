В Украине продолжают действовать карантинные ограничения, введенные из-за коронавируса.

В Украине от коронавируса выздоровел более одного миллиона человек. Спасатели предупредили украинцев о существенном ухудшении погодных условий.

Ситуация с коронавирусом

В Украине за сутки коронавирус обнаружили у 5181 людей.

С начала пандемии COVID-19 заболели 1211593 украинцев, 1003341 - выздоровели, 22479 - скончались.

Осложнение погодных условий

В течение суток 29 января в некоторых областях Украины ожидается существенное ухудшение погодных условий и сильные снегопады.

Перемирие на Донбассе

Российско-оккупационные войска за сутки трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. На обстрелы боевиков украинские военные открывали ответный огонь.

Главные новости Украины: что важно знать 29 января 2021

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Автор: Алина Вишневская