Главные новости Украины за 29 июля: перемирие на Донбассе и скачок заболеваемости COVID-19

В Украине продолжается карантин, введенный из-за коронавируса.

Уже более двух суток действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе. За сутки зафиксировано более тысячи случаев коронавируса.

Перемирие на Донбассе

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил на утро 29 июля остается полностью контролируемой, за текущие сутки обстрелов не зафиксировано.

За прошедшие сутки подразделениями Объединенных сил зафиксирован один провокационный выстрел из подствольного гранатомета.

Скачок количества новых случаев COVID-19

В Украине зафиксировано 67 597 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 1 650 человек, выздоровели 37 394 пациента.

За сутки COVID-19 диагностировали у 1 022 человек.

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