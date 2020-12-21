В Украине продолжает действовать карантин, введенный с целью сдерживания распространения коронавируса.

В Украине после выходных зафиксировали резкий спад новых случаев коронавируса. Оккупанты не прекращают нарушать перемирие на Донбассе.

Ситуация с коронавирусом

В Украине за сутки зафиксировали 6545 новых случаев заболевания COVID-19.

По состоянию на утро понедельника, 21 декабря, официально подтверждено 970993 случая коронавирусной инфекции, при этом 586268 украинцев выздоровели, 16665 - умерли.

Перемирие на Донбассе

В районе проведения операции Объединенных сил за сутки было зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

Неподалеку Авдеевки боевики выстрелами из гранатомета уничтожили трактор, возвращавшийся с сельскохозяйственных работ. В результате обстрела один из трактористов получил ранение.

Главные новости Украины: что важно знать 21 декабря 2020

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Автор: Алина Вишневская