Главные новости Украины 10 сентября 2020 / фото УНИАН, Сергей Чузавков
В Украине за сутки выявлено более 2,5 тысячи новых больных COVID-19. С пляжа в Одессе убрали затонувший танкер Delfi.
Ситуация с коронавирусом
За сутки болезнь COVID-19 в Украине диагностировали у 2 582 человек.
Всего с начала пандемии в Украине зафиксировано уже 145 612 случаев заражения коронавирусом. Жертвами недуга стали 3 023 больных, выздоровели 65 877 пациентов.
Удаление танкера Delfi с пляжа в Одессе
В Одессе наконец убрали с пляжа аварийный танкер Delfi, находившийся там с осени прошлого года.
Новости Украины 10 сентября 2020 / фото УНИАН
Запланированное "инспектирование" украинских позиций на Донбассе
Членов незаконных вооруженных формирований на Донбассе допустят на совместное "инспектирование" позиций Вооруженных сил Украины в районе поселка Шумы. В офисе президента объяснили, почему Украина пошла на такой шаг.
Тем временем украинские военные из Шумов обратились к главарю боевиков Пушилину.
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