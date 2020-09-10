В Украине тем временем продолжается карантин, введенный с целью противодействия распространению коронавируса.

В Украине за сутки выявлено более 2,5 тысячи новых больных COVID-19. С пляжа в Одессе убрали затонувший танкер Delfi.

Ситуация с коронавирусом

За сутки болезнь COVID-19 в Украине диагностировали у 2 582 человек.

Всего с начала пандемии в Украине зафиксировано уже 145 612 случаев заражения коронавирусом. Жертвами недуга стали 3 023 больных, выздоровели 65 877 пациентов.

Удаление танкера Delfi с пляжа в Одессе

В Одессе наконец убрали с пляжа аварийный танкер Delfi, находившийся там с осени прошлого года.

Запланированное "инспектирование" украинских позиций на Донбассе

Членов незаконных вооруженных формирований на Донбассе допустят на совместное "инспектирование" позиций Вооруженных сил Украины в районе поселка Шумы. В офисе президента объяснили, почему Украина пошла на такой шаг.

Тем временем украинские военные из Шумов обратились к главарю боевиков Пушилину.

Главные новости Украины: что важно знать 10 сентября 2020

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Автор: Алина Вишневская