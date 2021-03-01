В Украине с сегодняшнего дня выросли пенсии. Оккупанты убили украинского военного на Донбассе.
Рост пенсий в Украине
С сегодняшнего дня, 1 марта, в Украине будут автоматически проиндексированы пенсии. Индексация составит 11%. Средний размер доплаты при этом составит 308 гривень, а минимальный — 100 гривень.
Особенности течения COVID-19 в 2021 году
Клиническое течение коронавируса COVID-19 в 2021 году существенно изменилось. По словам ведущего инфекциониста Минздрава Ольги Голубовской, в 2021 году, в частности, заметно выросла доля молодых людей в возрасте за 30 лет с тяжелым течением заболевания.
Заболеваемость коронавирусом
В Украине за сутки коронавирусную инфекцию диагностировали у 4285 человек.
Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 1352134 украинца, 1171724 - выздоровели 26050 - умерли.
Перемирие на Донбассе
В зоне Операции Объединенных сил на Донбассе боевики за сутки семь раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов погиб украинский военный.
По данным разведки, на Донбассе постоянно находится около 50 российских снайперов.
Главные новости Украины: что важно знать 1 марта 2021
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