Надбавку к пенсии получат не все пенсионеры.

С сегодняшнего дня в Украине будут автоматически будут проиндексированы пенсии. Индексация составит 11%.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров.

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Средний размер доплаты составит 308 грн, а минимальный — 100 грн. По данным Пенсионного фонда, большинство украинских пенсионеров (около 7 млн человек) получают пенсию в размере от 2 до 4 тыс. грн. Соответственно, доплата по индексации для них составит 220−440 грн.

Однако в Министерстве соцполитики отметили, что перерасчет коснется не всех.

Расчетная и фактическая пенсии: в чем разница

Повышение касается только так называемой расчетной пенсии, которая рассчитывается по специальной формуле для каждого пенсионера и учитывает его среднюю зарплату за годы работы, среднюю зарплату в Украине за три последние года и трудовой стаж. В то же время, фактическая пенсия может быть выше, если она включает всевозможные доплаты и надбавки.

В случае, если разница между расчетной пенсией и фактический будет меньше 11%, то пенсионер повышение не почувствует.

Как будут рассчитывать надбавку

Формула расчета повышения пенсий зависит от двух параметров: роста инфляции (5% в 2020 году) и роста средней зарплаты (17%). Эти показатели суммируются и делятся на два (5+17)/2=11.

Для тех, кому повышение пенсии по формуле +11% составит меньше 100 грн, доплату все равно округлят до 100 грн.

Кто получит надбавку

Увеличение пенсионных выплат в марте коснется граждан, которые получают пенсию:

по возрасту;

по инвалидности;

по случаю потери кормильца;

по выслуге лет (медработники и учителя, чей стаж составляет не менее 30 лет работы по профессии).

Кого не коснется мартовская индексация

пенсионеров, которые вышли на заслуженный отдых с начала 2021 года (так как пенсии индексируют за 2020 год);

пенсионеров, получающих максимальную пенсию (17 690 грн);

бывших госслужащих, если их пенсия выше, чем была бы пенсия по возрасту;

военных пенсионеров, для которых пенсия рассчитывается по специальной формуле.

Что касается военных пенсионеров и приравненных к ним лиц, то законопроект об их пенсионном обеспечении № 2141 пока что прошел только первое чтение в Верховной Раде.

Следующий перерасчет пенсий запланирован на апрель 2021 года. Он коснется работающих пенсионеров, которые получат прибавку за стаж работы с учетом размера зарплаты.

Госбюджет-2021 и пенсии

15 декабря 2020 года Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год.

В этот же день, 15 декабря 2020 года, министр финансов Сергей Марченко, комментируя вопрос одного из депутатов о сокращении расходов Пенсионного фонда на 8 млрд грн при подготовке ко второму чтению проекта госбюджета на 2021 год, заявил, что в бюджете-2021 достаточно средств для выплаты пенсий.

Планировалось, что индексацию пенсий на 11% проведут с 1 марта. В апреле запланирован автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров с учетом размера зарплаты и стажа.

Начиная с 1 января 2021 года в Украине начали повышать пенсии отдельным категориям пенсионеров. В частности пенсии выросли на 300 грн - до 2400 грн, повышение касается тех, кому больше 65 лет и чей стаж составляет 30 лет - для женщин и 35 лет - для мужчин. Повышение связано с ростом минимальной зарплаты в Украине, которую второй раз повысят с 1 декабря 2021 — соответственно, тогда пенсии указанной категории пенсионеров вырастут еще раз, с 2400 до 2600 грн.

27 января Кабинет министров утвердил законопроект об индексации пенсий для всех пенсионеров с 2022 года, который будет передан на рассмотрение в Верховную Раду.

17 февраля 2021 года Кабинет министров в ходе заседания утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2021 год.

Кроме этого, в 2021 году в Украине дважды повысят минимальную пенсию (в целом на 9,3%) — соответственно росту прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

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Автор: Елена Коваленко