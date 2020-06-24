RFERL: Компания из Чехии продает мебель в оккупированном Донецке

Если санкции, связанные с аннексией Крыма, четко запрещают любую инвестиционную и деловую активность на полуострове, то в случае Донбасса это не совсем так.

Синее мягкое кресло и высокий барный стул стоят в витрине под флагом, который подконтрольные России силы используют на захваченной ими части Донецкой области Украины. В соседнем окне вывеска на русском языке рекламирует мебель из Чехии. Она висит просто над названием и официальным логотипом компании Hanak.

Магазин расположен на главной улице Донецка, который российские боевики держат под контролем с 2014 года, когда началась война на Востоке Украины. Об этом пишет Radio Free Europe Radio Libery, напоминая, что жертвами конфликта стали более 13 тысяч человек. А еще более миллиона местных жителей были вынуждены переехать.

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Евросоюз и США ввели санкции против России за ее действия на Донбассе, а также за аннексию Крыма в марте 2014-го сразу после протестов Евромайдана, которые привели к свержению режима лояльного к Москве президента в Киеве. Эксперты говорят, что чешская фирма не обязательно нарушила санкции Евросоюза, которые четко запрещают инвестирование в Крыму, но не настолько недвусмысленные относительно Донбасса. Впрочем, работа в Донецке может нарушать законы Украины и создать неприятности для Hanak.

Издание пишет, что чешские наемники, которые воевали на стороне сил России, сняли видео внутри салона Hanak в Донецке. Позже они сказали, что дружат с его российским владельцем. Пока не известно, какое отношение наемники имеют к магазину. Чешские СМИ писали, что они покинули ряды боевиков и занялись продажей мебели.

Посольство Украины в Чехии осторожно комментирует ситуацию, утверждая, что добивается ответов от Праги. Попытки связаться с Hanak не дали результатов. Однако, по состоянию на 23 июня информация о магазине в Донецке была на официальном сайте компании.

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42-летний Йири Урбанек и 29-летний Павел Ботка приехали на Восток Украины в 2015 году. В августе 2019-го Ботка, также известный по позывному "Кавказ", потерял ногу из-за взрыва мины, о чем писало чешское издание Hlidaci Pes. Оба чеха на видео утверждали, что покинули жизнь наемников, приняли ислам и добавили, что будут опять воевать, "если нужно". Словацкий журналист Томаш Форро в 2016 году провел интервью с Боткой, во время которого чешский наемник повторял фальшивые истории о том, что якобы Украина сбила малайзийский рейс MH17, а не подконтрольные России силы, как выяснила международная следственная группа. Он также утверждал, что Евромайдан в Украине устроили агенты ЦРУ.

Владелец магазина Hanak в Донецке, по информации чешских СМИ, гражданин России Валерий Воробьев. Он живет в Донецке уже несколько лет. Урбанек с ним дружит.

Посольство Украины в Праге пытается выяснить, нарушает ли компания Hanak украинские законы или нет.

"Все дело нужно изучить, прежде чем любые выводы будут сделаны. Потому что все зависит от обстоятельств. На первый взгляд, это кажется нарушением украинского закона. Мы обсуждаем степень нарушения, чтобы можно было отправить запросы компании, а также соответствующим правительственным ведомствам Чехии и бизнес-группам, чтобы получить полную картинку. Опираясь на эту информацию, мы будем давать определенные советы правоохранителям в Украине", - сказал посол Евгений Перебейнис.

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У компании Hanak могут возникнуть проблемы, если ее товары и материалы, выставленные на продажу в Донецке, были перевезены через неконтролируемый Киевом участок украинской границы. Об этом сказал экономист Алексей Кущ. Он также добавил, что у чешской фирмы могут быть неприятности, если она платит так называемые "налоги" пророссийским боевикам в оккупированном Донецке. Тот факт, что часть украинской границы до сих пор под контролем России и ее боевиков - одно из главных препятствий для мирного урегулирования.

"Здесь нужно смотреть на всю цепочку деятельности компании. На ее бизнес-операции, где она платит налоги, как доставляет товары, как получает оплату за них, как подписываются таможенные соглашения. Может быть, что часть этих действий незаконна, согласно закону Украины. Но сам факт физического существования бизнеса в Донецке не нарушает украинское законодательство", - пояснил Кущ.

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