Догадки ученых подтвердили выводы антропологической экспертизы.

В Днепре археологи нашли 6 могильных захоронений и 15 склепов в фундаменте Лазаревской церкви в Севастопольском парке. Среди них обнаружили захоронение почетного гражданина города, предпринимателя и мецената Александра Поля.

Догадки ученых подтвердили выводы антропологической экспертизы, сообщил директор КП «Этнографические парки Днепра» Дмитрий Каюк, пишет "Радио Свобода".

По словам Каюка, для идентификации останков использовали четыре прижизненные фотографии Поля, которые сохранились.

Ни одного факта против нет, но есть небольшой пробел в наших знаниях. Но в любом случае, вывод археологов: это Поль. Вывод антропологов: это Поль, - отметил Каюк.

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Прах Поля вероятнее всего перезахоронят на том же месте, в Севастопольском парке, заявил мэр города Борис Филатов.

Археологическая экспедиция НАН Украины работала в Днепре четыре месяца. Артефакты, которые нашли во время раскопок в Лазаревской церкви, показывали на выставке в мэрии. Среди них были нательные крестики, плитка, монеты, вещи церковного обихода.

Александр Поль – известный общественный и культурный деятель, предприниматель XIX века, а также первый почетный гражданин города. 15 лет отдал детальному изучению железных руд Кривого Рога и доказыванию их промышленного значения. В советское время его имени не упоминали.

Долгое время считалось, что остатки Лазаревской церкви находятся под насыпным курганом в Севастопольском парке. Но краевед Артем Костюк доказал, что это не так. Он наложил немецкий аэроснимок Люфтваффе с 1944 года на существующие карты и определил, что место нахождения церкви несколько иное.

Зимой 2020-го мэрия вместе с историками заявила, что установила его вероятное место захоронения.

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Автор: Наталия Печиборщ