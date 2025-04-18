"Нет никаких гарантий, что россияне на Пасху не будут стрелять по церквям", - инструктор по такмеду Александра Стародуб

Инструктор по тактической медицине/медицинской помощи, соучредитель ARMY BOOBS Александра Стародуб в интервью УНИАН рассказала о рисках российских обстрелов на Пасху, и как обезопасить себя, находясь возле храма или в нем.

Украинцы ежедневно на себе ощущают, как Россия настроена на мир. Жестокие российские атаки на гражданских в Харькове, Днепре, Кривом Роге, Сумах не оставляют сомнений, что данные украинской разведки о подготовке массированных ударов по Украине в ближайшие дни имеют под собой весомую основу. Последние заявления пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова и постоянного представителя РФ в ООН Василия Небензи о нереалистичности прекращения огня в Украине свидетельствуют, что Россия, фактически, выходит даже из иллюзии "перемирия".

Удар, нанесенный по Сумам в Вербное воскресенье, свидетельствует, что для россиян в их террористических намерениях запугать украинцев и заставить их к капитуляции, нет "запрещенных" дат или мест. То есть, даже Пасха - не тот день, когда можно выдохнуть и не бояться за свою жизнь и здоровье.

УНИАН пообщался с инструктором по тактической медицине/медицинской помощи, соучредителем ARMY BOOBS Александрой Стародуб о том, как обезопасить себя, находясь в храме и возле него, какие места в помещении церкви являются самыми безопасными, и что вообще делать, если оказались в месте прилета российской ракеты.

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Госпожа Александра, на днях президент Владимир Зеленский предостерег, что Россия планирует нанести по нам новые удары. Что в ситуации такой угрозы нужно знать украинцам, которые планируют в Пасхальное воскресенье посетить храмы?

В общем, я бы воздержалась от походов в церковь. К Богу мы сможем обратиться из любого места. И, думаю, он простит всех, кто хотел бы в этот день посетить храм, но воздержится, чтобы сохранить свою жизнь и здоровье.

Ведь если кто-то считает, что для россиян существуют какие-то места, куда они не будут целиться ракетами и другими средствами поражения, то должна разочаровать: нет такого места и нет никаких гарантий, что не будут стрелять по церквям. Кроме того, уже неоднократно российские военные использовали заряды для максимального повреждения именно людей, а не разрушения зданий или инфраструктуры.

Но если человек все же решит, что должен побывать на службе в церкви, то, конечно, нужно иметь с собой аптечку. И иметь ее не где-то в машине на парковке, а непосредственно возле себя. Как показывает практика, баллистика долетает до любой точки в Украине за несколько минут. То есть, от сигнала воздушной тревоги до прилета может пройти буквально минута, и у вас может не быть физической возможности добраться до своей машины с аптечкой и укрытия. Поэтому аптечка нужна даже тогда, когда вы не знаете, как ею пользоваться (хотя уже стоило бы знать) - в случае необходимости, с ее помощью спасти в том числе вашу жизнь может кто-то другой.

Не хочется такое предполагать, но если на Пасху обстрел застанет кого-то в храме или возле храма, что человеку стоит делать в первую очередь?

Давайте сразу отметим, что все советы по самоспасению - где находиться, каким образом себя вести - имеют лишь рекомендательный характер. Ведь мы не знаем, какой именно будет конкретная ситуация. То есть, если кто-то прочитает эти советы, это не значит, что этот человек сразу получит гарантию: сделаю так, и все будет хорошо. Все ситуативно.

Прежде всего, если громко слышно приближение, например, БПЛА, или другого средства поражения, то не надо никуда бежать, вы не сможете его обогнать, да и мы не всегда знаем направление движения. Помним: когда вы его громко слышите, то он уже очень близко. Поэтому, если вы находитесь на улице, стоит лечь на землю (на живот) и прижаться к ней, не поджимая под себя конечности. Стоит также прикрыть область лица (уши, щеки) и шеи, где сосуды, другие важные и хрупкие органы. Ведь в этих местах нашего тела даже небольшие обломки могут вызвать серьезные последствия. Также стоит открыть рот для того, чтобы немного уменьшить повреждения слухового аппарата.

Дело в том, что когда ракета или БПЛА долетят, то в каком-то месте взрывчатка из них коснется земли, от этого места будут разлетаться обломки. Чаще всего, они разлетаются под относительно небольшим углом к горизонту, где-то 30° от земли. Соответственно, если человек сможет укрыться в какой-то ямке, за бордюром, то есть, будет находиться ниже точки, от которой будут разлетаться обломки, он обезопасит себя от этих обломков - они могут пролететь сверху.

Если взрыв уже произошел, то как следует действовать? Условно: бежать кому-то на помощь, или замереть и не мешать делать свою работу "скорой" и спасателям?

Учитывая угрозы, думаю, на Пасхальных мероприятиях, возле крупных храмов по всей стране будут дежурить и медики, и спасатели. Поэтому, если взрыв уже произошел, надо выполнять их приказы.

К примеру, если вы первый раз в этом храме (недавно в этом районе города или в этом городе) и не знаете, где ближайшее укрытие, то, скорее всего, соответствующие службы, которые в этом месте будут работать, сообщат, где это укрытие находится и прикажут к нему пройти... И вообще, если спасатели вам говорят покинуть опасное место, то это нужно делать.

Как далеко от эпицентра событий стоит отойти?

Я бы отходила на километр и больше.

А если нет таких команд?

Если же никто не командует, то есть, нет четких указаний компетентных органов, что делать, мы действуем в зависимости от наших навыков и состояния в этот момент. Главное - помнить, что, прежде всего, нужно позаботиться о собственной безопасности, а потом уже спасать других.

Если человек умеет оказывать первую домедицинскую помощь, не ранен сам, хорошо ориентируется в пространстве, то можно это сделать. Также можно попытаться вывести пострадавших из эпицентра событий (и самим покинуть место, где произошел взрыв).

А чего точно не нужно делать - это скапливаться и мешать другим. Потому что так можно только спровоцировать дополнительные жертвы.

Когда человек находится в помещении, как понять, где именно безопаснее всего быть?

В таком случае также есть много опасностей. Во-первых, если вы находитесь в помещении и после попадания оно не разрушено, это не значит, что в нем безопасно. Я бы подчеркнула, что оно не разрушено пока. И нет никаких гарантий, что разрушение не начнется.

Дело в том, что не всегда здания разрушаются от попаданий мгновенно. Как правило, проходит еще, минимум, до трех минут. То есть, может быть так, что здание повреждено, где-то что-то сломалось, но еще держится на металлобетонных конструкциях. Они, конечно, могут выдержать этот вес, а могут и не выдержать. Тогда часть, например, потолка оторвется, и разрушение продолжится.

Поэтому, во-вторых, не стоит использовать в качестве дополнительного укрытия какую-то мебель. Ведь никакой стеллаж или стол не смогут удержать бетонный кусок потолка. Более того, такое "укрытие" может лишь усложнить ситуацию, когда спасателям придется вытаскивать человека из-под завалов. Еще один момент: в историях со взрывами не работают дверные проемы - это рассчитано на землетрясения, а не на попадание ракеты.

И, в-третьих, самое безопасное место в помещении - между стеной и полом в углу. Но это, конечно, не работает, если стены из гипсокартона или стекла...

...То есть, санузел, который можно выбрать для укрытия по принципу двух стен, не слишком подходит?

Знаете, если говорить о квартире, то выбирая между "просто стоять в кухне перед окном" и "плитка и зеркало могут разбиться и поранить", я бы все-таки выбирала санузел. Ну, а в целом, как я уже сказала, в помещении нужно найти место, которое позволит снизить количество вариантов получить ранение.

В этом углу, о котором мы говорим, надо просто стоять?

Нет. Мы же боимся не только обвала потолка или пола, но и поражения вторичными элементами вроде меньших бетонных обломков, обломков стекла, плитки и так далее. Если говорить о каком-то храме, то в нем много больших окон, поэтому стоит найти место, например, у колонны (в больших церквях их также много).

Поэтому рекомендация: занимать позу эмбриона. То есть, забиться в уголок и поддерживать себя руками/ногами. Такая поза позволит нам, при необходимости, если нас все же чем-то присыпало или придушило, двигаться, отталкиваться руками и ногами. Это поможет нам дышать. Ведь то, что в таком уголке останется воздух, чтобы мы могли дождаться спасателей, имея возможность дышать - самое важное.

Татьяна Урбанская