Гендиректор Yakaboo уходит с поста после обвинений в сексизме / фото facebook.com/kmbs.ua

Гендиректор крупнейшего украинского онлайн-магазина Yakaboo Іван Богдан попал в громкий сексистский скандал из-за своего высказывания о женщинах.

Во время публичной дискуссии "Украинская книга: после войны, прочь от Москвы", где он выступал одним из спикеров, на просьбу очертить портрет современного украинского читателя, будто в шутку Богдан заявил, что преимущественно книг покупают женщины, на которые тратят на это деньги мужчин. 

"Я думаю, что рассказывать в формате "45% мужчин" или "55% женщин" это никому не интересно. В целом больше покупают женщины. Ну, как всегда, тратят средства, которые зарабатывают мужчины", – заявил гендиректор Yakaboo.

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В соцсетях сразу поднялась волна возмущений из-за сексистских высказываний Богдана. В частности украинцы заявили, что больше не будут покупать книги у издателя и призвали к бойкоту компании.

Фото Реакция украинцев на высказывания СЕО Yakaboo 29 сентября 2022
Фото Реакция украинцев на высказывания СЕО Yakaboo 29 сентября 2022
Фото Реакция украинцев на высказывания СЕО Yakaboo 29 сентября 2022
Фото Реакция украинцев на высказывания СЕО Yakaboo 29 сентября 2022
Фото Реакция украинцев на высказывания СЕО Yakaboo 29 сентября 2022

Также в соцсетях возмущались и из-за пассивной реакции ведущих, которые никоим образом не отреагировали на высказывания и не остановили руководителя Yakaboo.

"Не так страшен дядя с сексистскими шутками о женщинах, которые якобы тратят на книги деньги, заработанные мужчинами, как дядя в модераторском кресле, который не делает ни одного замечания своему спикеру. Это молчание терпит ежедневный сексизм и позволяет динозаврам, которые ментально сидят где-то в глубоких 1990-х, сохранять иллюзию, что 2020-е так никогда и не наступали", – считает Ирина Славинская.

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После скандала в соцсетях Иван Богдан попросил прощения за свои слова и объявил о своем увольнении с должности.

"Хочу публично принести всем свои искренние извинения. Мое неудачное высказывание вчера во время панельной дискуссии о портрете современного украинского читателя вызвало в соцсетях справедливое возмущение. Я осознаю, что такие формулировки недопустимы ни в одной форме и при любой ситуации. Поверьте, я очень сожалею о вчерашнем инциденте. Никогда так не мыслил и не имею никаких предубеждений в гендерном вопросе. Это важный урок для меня. Я осознаю всю ответственность и понимаю последствия. Мы в компании приняли непростое, но правильное общее решение - я ухожу с поста СЕО Yakaboo", - написал он в Facebook.

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А в книжном магазине Yakaboo официально извинились за высказывания своего уже экс-руководителя. 

"Мы уверены, Иван Богдан не имел целью никого обидеть, поскольку никогда не имел предубеждений в вопросах гендера и всегда относился к женщинам с уважением.

Но его высказывание не совместимо с ценностями, культурой и взглядами, которые исповедует наша компания, наши акционеры, наша команда", – написали на странице Yakaboo.

В компании добавили, что ценности проверяются действиями и соответствующими решениями, а уважение к клиентам, партнерам и сотрудникам является ключевой ценностью для компании. 

"В связи с этим мы приняли единственное возможное решение. Иван Богдан отстранен от управления компанией. От имени Yakaboo приносим свои извинения", – говорится в сообщении.

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Временно функции СЕО Yakaboo будет выполнять директор по операционной деятельности Елена Безуглая.

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