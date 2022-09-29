Компания Yakaboo быстро среагировала на возмущение в социальных сетях и уже назначила нового СЕО.

Гендиректор крупнейшего украинского онлайн-магазина Yakaboo Іван Богдан попал в громкий сексистский скандал из-за своего высказывания о женщинах.

Во время публичной дискуссии "Украинская книга: после войны, прочь от Москвы", где он выступал одним из спикеров, на просьбу очертить портрет современного украинского читателя, будто в шутку Богдан заявил, что преимущественно книг покупают женщины, на которые тратят на это деньги мужчин.

"Я думаю, что рассказывать в формате "45% мужчин" или "55% женщин" это никому не интересно. В целом больше покупают женщины. Ну, как всегда, тратят средства, которые зарабатывают мужчины", – заявил гендиректор Yakaboo. Видео дня

В соцсетях сразу поднялась волна возмущений из-за сексистских высказываний Богдана. В частности украинцы заявили, что больше не будут покупать книги у издателя и призвали к бойкоту компании.

Также в соцсетях возмущались и из-за пассивной реакции ведущих, которые никоим образом не отреагировали на высказывания и не остановили руководителя Yakaboo.

"Не так страшен дядя с сексистскими шутками о женщинах, которые якобы тратят на книги деньги, заработанные мужчинами, как дядя в модераторском кресле, который не делает ни одного замечания своему спикеру. Это молчание терпит ежедневный сексизм и позволяет динозаврам, которые ментально сидят где-то в глубоких 1990-х, сохранять иллюзию, что 2020-е так никогда и не наступали", – считает Ирина Славинская.

После скандала в соцсетях Иван Богдан попросил прощения за свои слова и объявил о своем увольнении с должности.

"Хочу публично принести всем свои искренние извинения. Мое неудачное высказывание вчера во время панельной дискуссии о портрете современного украинского читателя вызвало в соцсетях справедливое возмущение. Я осознаю, что такие формулировки недопустимы ни в одной форме и при любой ситуации. Поверьте, я очень сожалею о вчерашнем инциденте. Никогда так не мыслил и не имею никаких предубеждений в гендерном вопросе. Это важный урок для меня. Я осознаю всю ответственность и понимаю последствия. Мы в компании приняли непростое, но правильное общее решение - я ухожу с поста СЕО Yakaboo", - написал он в Facebook.

А в книжном магазине Yakaboo официально извинились за высказывания своего уже экс-руководителя.

"Мы уверены, Иван Богдан не имел целью никого обидеть, поскольку никогда не имел предубеждений в вопросах гендера и всегда относился к женщинам с уважением.

Но его высказывание не совместимо с ценностями, культурой и взглядами, которые исповедует наша компания, наши акционеры, наша команда", – написали на странице Yakaboo.

В компании добавили, что ценности проверяются действиями и соответствующими решениями, а уважение к клиентам, партнерам и сотрудникам является ключевой ценностью для компании.

"В связи с этим мы приняли единственное возможное решение. Иван Богдан отстранен от управления компанией. От имени Yakaboo приносим свои извинения", – говорится в сообщении.

Временно функции СЕО Yakaboo будет выполнять директор по операционной деятельности Елена Безуглая.

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