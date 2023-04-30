Президент поблагодарил пограничников за стойкость и силу, которые они демонстрируют ежедневно.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил пограничников с их профессиональным праздником.

"С первых дней войны – и не только с 24 февраля, но и с 2014 года – пограничники отважно обороняют Украину. Они первыми встретили врага на государственной границе и вступили в бой с силами противника. Настоящие герои, которые успешно выполнили и выполняют сотни и сотни боевых задач", - написал Зеленский в Телеграм-канале.

Президент поблагодарил пограничников за стойкость и силу, которые они демонстрируют ежедневно.

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Также пограничников с их праздником поздравил глава Офиса президента Андрей Ермак. "С Днем Пограничника. Вы первыми встретили врага, сейчас держите границы и сражаетесь в самых горячих точках против российских наемников и регулярной армии. Вы - сила и мужество. Знаю, что вы первыми возьмете на замок все украинские границы", - написал Єрмак.

День Пограничника в Украине

В Советском Союзе День пограничника ежегодно праздновали 28 мая. Но в 1992 году указом президента праздник перенесли на 4 ноября. Затем в 2018 году президент Петр Порошенко подписал указ о переносе даты празднования на 30 апреля. В этот день была основана Госпогранслужба Украины.

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