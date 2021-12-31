Во время празднований публичную безопасность в государстве будут обеспечивать более 3000 военнослужащих.

Силы и средства Национальной гвардии Украины переведены на усиленный режим служебной деятельности.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правоохранителей на странице в Facebook.

Также сообщается, что во время празднования новогодних и рождественских праздников публичную безопасность в государстве будут обеспечивать более 3000 военнослужащих в составе самостоятельных и совместных с полицией нарядов, из которых 85 патрулей со служебными собаками и более 100 патрулей на автомобилях.

Читайте такжеНацгвардия получила еще один вертолет Airbus для боевых задач (фото, видео)"Служба по охране общественного порядка будет выполняться на территории 21 областного центра и Киева 25 городах областного и районного подчинения, из них на территории 7 населенных пунктов в рамках проведения ООС и 5 объектах транспортной инфраструктуры", - добавляют в пресс-службе.

Предусмотрено также, что служба по охране общественного порядка будет выполняться и вблизи 74 новогодних елок, установленных в областных и районных центрах государства и столицы страны.

Напомним, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, сейчас угрозы открытой агрессии Российской Федерации против Украины не наблюдается, а обстоятельства, при которых необходимо было бы вводить чрезвычайное положение, отсутствуют.

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