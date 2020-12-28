Сегодня стороне защиты открыли материалы следствия перед направлением обвинительного акта в суд.

Национальное антикоррупционное бюро завершило досудебное расследование по делу «Оптимумспецдетали», в котором как подозреваемый фигурирует Игорь Гладковский, сын бывшего первого заместителя Секретаря СНБО Олега Гладковского.

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Об этом сообщает «Украинская правда», ссылаясь на сообщение НАБУ. В самом сообщении имя подозреваемого не фигурирует.

Отмечается, что следователи завершили досудебное расследование по подозрению лица в получении 950 тыс. грн взятки за влияние на принятие решения гендиректором ГК «Укрспецэкспорт». 28 декабря стороне защиты открыты материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд. Действия лица квалифицированы по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины («Злоупотребление влиянием»).

«Следствие установило, что подозреваемый вместе с еще рядом лиц в 2015-2017 гг. реализовали коррупционную схему по поставке товаров неизвестного происхождения предприятиям ГК «Укроборонпром» с использованием ООО «Оптимумспецдеталь» и других субъектов хозяйствования.

Благодаря усилиям подозреваемого, ООО «Оптимумспецдеталь» получало преференции при заключении договоров и расчетов с предприятиями «Укроборонпрома». За что он получал неправомерную выгоду, которая, по договоренностям, должна была составлять 50% от общей суммы незаконно полученной прибыли участников схемы. Таким образом только по одному договору подозреваемые получили 950 тыс. грн. неправомерной выгоды. Однако, по мнению следствия, это не единственный случай противоправной деятельности — остальные факты сейчас исследуют», - говорится в сообщении НАБУ.

Всего следствие установило восемь участников коррупционной схемы, реализованной при участии ООО «Оптимумспецдеталь». Из них двое осуждены, трое — на скамье подсудимых. Еще трое остаются подозреваемыми.

В рамках расследования установлено, что за время действия схемы с участием ООО «Оптимумспецдеталь», ДК «Укроборонпром» поставлено товаров на сумму около 165 млн грн, при этом в бюджет не поступило свыше 49 млн грн, из которых 25,77 — налог на добавленную стоимость, 23,57 — налог на прибыль.

Подозрение Игорю Гладковскому

21 декабря СМИ сообщили, что правоохранители вручили уведомление о подозрении по делу "Укроборонпрома" Игорю Гладковскому, сыну бывшего первого заместителя Секретаря СНБО Олега Гладковского.

Утверждалось, что Игоря Гладковского подозревают в получении взяток за обеспечение компании "Оптимумспецдеталь" контрактами с "Укроборонпромом".

Дело о коррупции в «Укроборонпроме»

В феврале-марте 2019 года проект "Наші гроші з Денисом Бігусом" обнародовал расследование, в котором говорилось, что сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь якобы причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

В расследовании утверждалось, что Гладковский-младший и его партнеры вступили в сговор с чиновниками оборонпрома. Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также на складах украинской армии. Цены на запчасти, которые зачастую не соответствовали каким-либо стандартам качества, были завышены в разы. Этот "товар" по сговору с руководством "Укроборонпрома" продавали на оборонные заводы. Таким образом группа якобы получила от "Укроборонпрома" не менее 250 млн грн. Олега Гладковского журналисты называют другом президента Петра Порошенко и "смотрящим за оборонкой".

Расследование спровоцировало мощный общественный резонанс в преддверии выборов президента, поскольку Олег Гладковский в прошлом был бизнес-партнером Петра Порошенко.

17 октября 2019 года НАБУ задержало бывшего заместителя секретаря СНБО Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

18 октября в САП заявили, что экс-чиновнику сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 ("злоупотребление властью и служебным положением") и ст.366-1 ("декларирование недостоверной информации") Уголовного кодекса.

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Автор: Дмитрий Захаров