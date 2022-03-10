Начало режима тишины и движение колонн предварительно должно начаться в 9:00.

На сегодня, 10 марта, в Сумской области запланированы три "зеленых коридора".

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Сумской областной государственной администрации - руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий

По его словам, места собрания будут объявлены утром. Начало режима тишины и движение колонн предварительно запланированы на 9:00.

Сумы-Полтава: Сумы - Голубовка - Ольшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны - Полтава

Тростянец-Полтава: Тростянец - Сумы - Голубовка - Ольшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны - Полтава

Краснополье-Полтава: Краснополье - Верхняя Сыроватка - Сумы - Голубовка - Ольшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны - Полтава

"Вся информация о местах сбора и точное время отправления будут сообщены позже", - отметил Живицкий.

Как сообщал УНИАН, в Сумах 9 марта образовались огромные очереди из местных жителей и частных автомобилей, которые пытались эвакуироваться из города по "зеленому" коридору. На выезде из Сум - в месте, указанном для посадки на эвакуацию мирного населения, - собрались тысячи людей, а очередь из автомобилей растянулась от центра города.

По словам заместителя руководителя Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, 9 марта из Сум эвакуировали более 43 тысяч человек.

Председатель Сумской областной государственной администрации - руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщал, что городской совет 9 марта самовольно изменил решение об эвакуации населения по так называемому "зеленому коридору". Это внесло дезорганизацию в процесс, подвергло опасности людей и затянуло выезд до позднего времени.

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