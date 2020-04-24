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Заставляли работать за еду: на Херсонщине бандиты удерживали 20 человек (видео)

12:27, 24 апреля 2020
Общество
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Читайте такжеНа Житомирщине уволили директора интерната, который заставлял воспитанников работать грузчикамиОб этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что людей заставляли работать на складах просто за еду и крышу над головой.

Зарплаты не платили батракам, наказывали непокорных, рабочую силу сдавали в аренду.

Ранее УНИАН сообщал, как на Житомирщине задержали бандитов, которые принудительно удерживали и эксплуатировали мужчин.

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