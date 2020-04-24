Заставляли работать за еду: на Херсонщине бандиты удерживали 20 человек (видео)

Зарплаты батракам не платили, наказывали непокорных, рабочую силу сдавали в аренду.

В Новотроицком районе Херсонской области двое местных жителей удерживали 20 человек.

Читайте такжеНа Житомирщине уволили директора интерната, который заставлял воспитанников работать грузчикамиОб этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что людей заставляли работать на складах просто за еду и крышу над головой.

Зарплаты не платили батракам, наказывали непокорных, рабочую силу сдавали в аренду.

Ранее УНИАН сообщал, как на Житомирщине задержали бандитов, которые принудительно удерживали и эксплуатировали мужчин.