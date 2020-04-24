Заставляли работать за еду: на Херсонщине бандиты удерживали 20 человек (видео)
12:27, 24 апреля 2020Общество
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Зарплаты батракам не платили, наказывали непокорных, рабочую силу сдавали в аренду.
В Херсонской области мужчины удерживали 20 человек и заставляли их работать за еду
В Новотроицком районе Херсонской области двое местных жителей удерживали 20 человек.
Читайте такжеНа Житомирщине уволили директора интерната, который заставлял воспитанников работать грузчикамиОб этом говорится в сюжете ТСН.
Отмечается, что людей заставляли работать на складах просто за еду и крышу над головой.
Зарплаты не платили батракам, наказывали непокорных, рабочую силу сдавали в аренду.
Ранее УНИАН сообщал, как на Житомирщине задержали бандитов, которые принудительно удерживали и эксплуатировали мужчин.
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