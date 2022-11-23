По словам эксперта, в Украине активно пользуются кредитными средствами на своих карточках внутренние переселенцы.

Украинцы экономят на игрушках, покупке одежды, пищевых продуктах (выбирают более дешевые) и на коммунальных платежах.

Об этом рассказала председатель Совета независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова в эфире 1+1. Кроме того, в Украине стали меньше тратить на развлечения, услуги в сферах красоты, косметику и алкоголь.

"Если сравнивать с маем-августом, благосостояние украинцев начало улучшаться", — говорит Коробкова. Но в то же время наблюдается негативная тенденция - очень много людей потеряли работу, если сравнивать с январем 2022 года - с 81% до 66%.

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Если сравнить с показателями в мае, сейчас украинцы начали меньше экономить на необходимых вещах. Так, весной этот показатель составлял 16%, а в октябре - 11%.

На что украинцы тратят деньги во время войны - исследование

Исследования экспертно-аналитического центра кадрового портала grc.ua свидетельствует, что каждому третьему гражданину Украины ежемесячно не хватает денег до зарплаты, а каждый четвертый тратит на пищевые продукты до 60% своего бюджета.

Такая "внезапная бедность" обусловлена потерей работы, сокращением зарплат, инфляцией и девальвацией.

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