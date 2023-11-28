"На более чем тысячу жителей в Авдеевке работает один врач, нет ни "скорой", ни спасателей", - полицейский из "Белых ангелов" Геннадий Юдин

Уроженец Авдеевки, полицейский экипажа "Белые ангелы", который несет службу в этой горячей точке, Геннадий Юдин рассказал в интервью УНИАН о ситуации в городе, условиях, в которых под постоянными обстрелами продолжают жить более 1400 местных и их эвакуацию.

Пан Геннадий, расскажите, какой сегодня вид имеет Авдеевка?

Авдеевка превратилась в руины. После 10 октября, когда начался штурм российских войск, она и окружающие поселки подвергаются постоянным обстрелам. Очень грустно видеть родной город в таком состоянии. Много новых попаданий управляемых авиабомб. Происходят и минометные обстрелы, постоянно работает артиллерия, которая разрушает жилые дома: и частный сектор, и многоэтажки.

Насколько значительны разрушения?

Город разрушен, скажем так, на 50%... Есть дома (и многоэтажки, и частный сектор) разрушенные почти до основания. Подъезды девятиэтажек полностью складываются. Единственное в городе четырнадцатиэтажное здание также разрушено, враг постоянно бьет туда.

Также есть дома, которые без окон и дверей, выгоревшие, но стоят. В одном из таких, в результате прилета вражеских КАБов, квартиры выгорели с первого по девятый этажи...

Мы ежедневно патрулируем, фиксируем новые военные преступления. Недавно в результате прилета около десяти управляемых авиабомб было трое раненых и один погибший...

Скажите, насколько трудно добраться до Авдеевки?

После 10 октября добраться до города стало сложнее. Есть участок дороги, который постоянно под вражеским прицелом: это и FPV дроны, и артиллерия. Ежедневно, проезжая по этой дороге, видим машины, которые попали под обстрелы и сгорели полностью. Мы неоднократно попадали под прицел, кассетные боеприпасы разрывались буквально в десяти метрах от нашего бронированного автомобиля. Он был поврежден, но броня помогла нам, спасла - машина осталась на ходу, мы смогли доехать до города... Сегодня (27 ноября, - УНИАН), на этой "дороге жизни" перед нами разорвался артиллерийский снаряд.

Как часто вы туда ездите?

Каждый день ездим.

Расскажите о самой свежей вашей поездке в эту горячую точку?

Вчера были благоприятные погодные условия для нашего пребывания в Авдеевке. Был снег, дождь, сильный ветер - вражеские FPV дроны не так летают... Более-менее спокойно: по городу не было прилетов, только где-то по окраинам, и где-то ближе к так называемой промзоне были слышны стрелковые бои.

Заехав в Авдеевку, мы увидели новые разрушения, на выходных в девятиэтажный дом попала управляемая авиабомба - пять этажей полностью разрушены. Дорога была перекрыта строительным мусором. Коммунальные службы как раз все убирали, чтобы была возможность проезда к больнице.

В этот день мы выезжали на сообщение от людей, которые не видели своего соседа уже две недели. Мы приехали по адресу, дом в частном секторе был закрыт. Во дворе - голодные собаки... В присутствии соседей мы открыли дверь и увидели мужчину без признаков жизни. Осмотрели тело, признаков насильственной смерти не нашли. Этот человек состоял на учете соцзащиты населения, специалисты сообщили, что у него II группа инвалидности, передали все данные. В больнице мы взяли справку о внезапной смерти без насильственных действий и передали тело ритуальной службе, которая еще работает в городе, на погребение.

Также в Мирноград эвакуировали женщину и ее восемнадцатилетнего сына. Юноша полгода назад попал под обстрел, получил осколочные ранения руки, ему нужно было снять спицы с костей. Надеюсь, что они в дальнейшем не вернутся в Авдеевку. Также в "Пункте несокрушимости" к нам обратился мужчина (участник боевых действий) с пожеланиями выехать. Его вывезли в Покровск. Далее он согласился пойти в военкомат и служить в ВСУ.

Сколько в городе остается людей?

По официальным данным, в городе остается, примерно, 1413 человек.

Кто из населения преобладает в городе? Есть ли дети?

Детей в городе нет с июля текущего года. Проходила обязательная эвакуация, тогда мы вывезли всех, кроме одного мальчика. К нам обращались родственники, но мы не могли найти его с его матерью. Либо они сами выехали из города, либо, видимо, погибли под завалами: их с апреля никто не видел, и не знаем, где они...

В основном в Авдеевке находятся пожилые люди, но есть и лица 20+, 30+. Есть те, кто остается с родителями, которые не хотят покидать город. На наши уговоры отказываются ехать. Иногда, когда прилетает в дом, или, когда близкие получают ранения, люди соглашаются выезжать. Бывают такие случаи, когда нам звонят родственники жителей Авдеевки из других городов Украины или из-за рубежа. Мы едем адресно и выходим на связь, и уже они общаются с местными, которые еще там остаются, чтобы убедить их уехать...

Много ли людей, жителей города, о которых нет никакой информации, как об упомянутом вами мальчике с мамой?

В городе разрушаются дома и под завалами гибнут люди. Мы зафиксировали, что около десяти человек находятся под завалами многоэтажек. По словам соседей, во время попадания люди оставались в своих квартирах, а потом их уже никто не видел. То есть они находятся под завалами, и достать оттуда их невозможно без специальной техники и рабочей силы. Никто не будет подставлять себя под обстрелы, чтобы завезти спецтехнику...

Там, где попадает в частный дом, легче разобрать завалы: мы разбираем, соседи помогают. Достаем тела. Но в доме, где полностью упали девять этажей, погибших найти очень сложно...

В каких условиях живут горожане?

В целом люди прячутся в подвальных помещениях домов, магазинов, админзданий. Враг бьет туда, несмотря на то, что знает: там находятся гражданские. Кто-то не спускается в подвал и продолжает жить в квартирах. К примеру, на днях мы вывозили из пятиэтажного дома пожилую пару с девятью котами и двумя собаками. Жили они на третьем этаже, в своей квартире. Хотя это очень опасно...

В городе работает "Пункт несокрушимости", где люди могут подзарядить телефоны, пауэрбанки, выпить чаю, кофе, получить гуманитарную помощь. Мы еженедельно завозим в Авдеевку еду, хлеб - около 1500 буханок - и корм для животных. В Авдеевке есть КП "Служба единого заказчика" - коммунальное предприятие, которое расчищает завалы после прилетов, распиливает поваленные деревья, чтобы были проезды к медучреждению и волонтерскому пункту.

В городе работает больница, помощь оказывает врач Виталий Данилович Сытник. Он постоянно на месте, вместе с ним работают медсестры и волонтеры.

Там не осталось ни "скорой помощи", ни спасателей. Вся спасательная служба ложится на наши плечи. Если человек получает ранение, мы нашим экипажем "Белые ангелы" подвозим его в больницу, где делают стабилизацию, ставят необходимые капельницы. В дальнейшем мы эвакуируем раненого на нашем бронированном авто в Мирноград.

Вы обмолвились, что Авдеевка - ваш родной город. Сколько времени вы и ваша семья оставались в ней после полномасштабного вторжения России?

В марте 2022 года моя семья выехала сначала в Каменское (Днепропетровская область), потом в Днепр. Я оставался в Авдеевке, жил с коллегами в отделении полиции, мы дежурили до августа 2022 года. Затем руководство Главного управления решило не подвергать личный состав опасности и вывезти всех, кроме следственно-оперативной группы, которая заступает на суточное дежурство. После этого мы ездили в Авдеевку два раза в неделю, по очереди. Сейчас наше место дислокации - в Мирнограде. Там у нас дежурная часть, следователи, оперативники. Мы оттуда выезжаем и направляемся в Авдеевку и окрестные села.

Налажена ли у вас коммуникация с военными? Когда в очередной раз выезжаете в Авдеевку, узнаете о ситуации там?

Конечно, ежедневно мы мониторим ситуацию. Прозваниваем всех, общаемся с командирами. Только после этого выезжаем, чтобы не подвергать опасности ни себя, ни людей.

По вашим наблюдениям, какие мотивы побуждают людей оставаться в городе и подвергать себя смертельной опасности?

Люди говорят: "Это наша земля", "Мы никому не нужны там, куда выедем". Хотя мы убеждаем, что они будут получать и переселенческие выплаты, и пенсию оформят. Но они говорят, что здесь похоронены их родители, здесь их земля, дом (хотя уже нет ни стен, ни окон, они живут в подвале) Не понимаю, за что они там держатся...

Люди боятся, что в другом месте их примут, а потом выгонят. Им кто-то рассказывает, что их никто не ждет, но такого на самом деле нет.

Куда в основном выезжают авдеевцы? Подготовила ли власть временные места для поселения?

В основном люди выезжают к своим родственникам и близким. Власти подготовили места поселения в Умани, туда переехало много авдеевцев. Также людей принимают в Каменском. А сейчас еще предлагают санаторий на Киевщине, куда наши пенсионеры могут выехать на бесплатной основе.

Скажите, пожалуйста, как вы коммуницируете с местными? Как находите тех, кого надо эвакуировать?

У нас есть телефон "горячей" линии. Либо на него звонят, либо просят родственников, чтобы они с нами связались. После получения информации, в ближайшее время планируем нашу поездку. Заезжаем адресно и вывозим местных. Также это происходит в "Пункте несокрушимости", мы ежедневно заезжаем туда и получаем информацию.

Сколько людей удается вывезти за один раз?

Было такое, что вывозили одного человека, было шесть. В среднем, два-три человека мы вывозим из города ежедневно.

Животных эвакуируете?

Да, именно тех, чьих хозяев эвакуируем. Также помогаем волонтерам. У нас недавно был такой случай: потерялись две лошади из поселка Ласточкино, который находится в пяти километрах от Авдеевки. Они зашли в город и бродили возле дворов многоэтажек. Волонтеры из Харькова звонили мне и просили сообщить им, если увидим лошадей. Они выехали в тот день в поселок, мы сообщили, что знаем, где находятся лошади, и подвезли туда волонтеров. Чтобы забрать из города животных, к ним верхом на своей кобыле приехал конюх. Она выступала в роли приманки, лошади направились за ней. Впоследствии волонтеры написали, что благополучно доставили животных в Харьков...

Какова в целом ситуация с брошенными на произвол судьбы животными?

В городе много животных, брошенных собак. Были случаи, что они нападали на местных. Буквально две-три недели назад стая напала на женщину. Ей шили и уши, и ноги, и руки. Недавно эта женщина позвонила нам, сказала, что ее выписали из больницы, и она хочет вернуться в Авдеевку. Мы ее уговаривали остаться в Мирнограде. Но женщина настаивала на своем, говорила, что у нее там дети, дочь с зятем, она хочет поехать туда и уговорить их эвакуироваться из города. Надеемся, что в ближайшее время мы вывезем их всех.

Наблюдали ли вы в Авдеевке среди тех, кто остается в городе, людей, которые ждут россиян?

Конечно, есть такие...

Не скрывают свою позицию?

Некоторые говорят, что весь город разрушила Украина, а не Россия. Они слышат это по радио, которое транслируется в городе. Украинского радио, к сожалению, там нет. Ловит сигнал из оккупированного Донецка. Недавно люди говорили, что есть радио "Комсомольская правда", которое говорит, что Украина обстреливает свои мирные города... Пропаганда работает.

Как история эвакуации лично вам откликнулась больше всего?

История каждый день новая... В мае этого года происходила принудительная эвакуация детей. Мы знали, что в подвальном помещении магазина находится шестнадцатилетняя девочка с родителями. Мы пришли туда, а отец девочки сказал, что ни дочери, ни женщины нет в подвале. Начали искать, оказалось, что они под лестницей проделали в кирпиче окошко и позалазили туда. Вместе с ними была еще одна женщина с девочкой трех лет. Нам удалось убедить эту мамочку, но бабушка сопротивлялась, чтобы не вывозили их... Прошло три дня, они согласились, и мы вывезли ребенка с мамочкой.

У женщины не было ни телефона, ни денег. Мы доставили их в Покровск, я лично дал ей 500 гривен, с нами были журналисты, которые также дали женщине деньги. Сначала она находилась два дня в Покровске в шелтере, где принимают переселенцев из Авдеевки и окрестных населенных пунктов. А потом волонтеры предложили ей поехать за границу. Она мне звонила через две недели и благодарила, что ее вывезли. Теперь женщина - в столице Финляндии. У нее и у ребенка все хорошо. А мать этой женщины потом меня встречала в подвале, она там так и находится, также благодарила, что вывезли...

Недавно, около трех недель назад, мы проводили операцию "Раиса Ивановна" (смеется). Учительница украинского языка, одинокая женщина, в городе у нее никого нет, кроме кошки Машки. Они жили на третьем этаже пятиэтажного дома, после попадания туда вражеской управляемой авиабомбы дом разрушился. У женщины в квартире не было ни окон, ни потолка, но она там еще неделю жила. Попала под обстрел, получила небольшое ранение, ходила пешком в больницу на перевязки.

Мы с местным врачом договорились убедить ее выехать в Мирноград или Покровск для дальнейшего осмотра медиками, однако женщина отказывалась. Потом предложили поехать туда, чтобы пенсию получить (она постоянно спрашивала, как это сделать). Такими хитростями "заманили" Раису Ивановну в Покровск.

После осмотра в больнице мы подъехали к ее дому, машину поставили так, чтобы она не увидела, что мы пошли в квартиру. Поймали кошку и посадили в коробку... Уже на месте в Покровске, Раиса Ивановна вышла из машины и спросила: "Куда вы меня привезли?". Я говорю: Раиса Ивановна, у нас еще для вас подарок есть. "Ой, какой подарок? Мне уже давно не дарили подарков", - сказала она. Женщина открывает коробку и начинает радоваться как ребенок: "О, это моя кошка Машка". У нас даже видео есть...

Мы сказали, что сейчас ее отвезут в волонтерский штаб, где ее покормят, где она сможет помыться, а завтра снимет свою пенсию. Потом приехали волонтеры, журналисты... Ее родная сестра ждала в Киеве, поэтому женщина направилась туда и сейчас находится в безопасности.

Почему вы решили заниматься именно эвакуацией и помогать авдеевцам?

До 24 февраля 2022 года я занимал должность начальника сектора реагирования патрульной полиции. После начала полномасштабного вторжения РФ мы выезжали на вызовы, эвакуировали население из опасных территорий, транспортировали раненых и погибших...

14 марта 2023 года был официально представлен экипаж "Белые ангелы", в который вошли мой напарник и я. Мы делали это полностью на добровольной основе, но так совпало, что и наше руководство видело нас в этом экипаже, и мы сами изъявили желание это делать.

На самом деле это мой долг гражданина Украины. Я верен присяге и народу своей страны. К тому же, это мой родной город, люди... Я там вырос.

Марта Нетюхайло

Марта Нетюхайло