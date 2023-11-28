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Марта Нетюхайло
 После 10 октября добраться до города стало сложнее / фото предоставлено Геннадием Юдиным

"На более чем тысячу жителей в Авдеевке работает один врач, нет ни "скорой", ни спасателей", - полицейский из "Белых ангелов" Геннадий Юдин

16:28, 28.11.2023
15 мин. Интервью

Уроженец Авдеевки, полицейский экипажа "Белые ангелы", который несет службу в этой горячей точке, Геннадий Юдин рассказал в интервью УНИАН о ситуации в городе, условиях, в которых под постоянными обстрелами продолжают жить более 1400 местных и их эвакуацию.

Пан Геннадий, расскажите, какой сегодня вид имеет Авдеевка?

Авдеевка превратилась в руины. После 10 октября, когда начался штурм российских войск, она и окружающие поселки подвергаются постоянным обстрелам. Очень грустно видеть родной город в таком состоянии. Много новых попаданий управляемых авиабомб. Происходят и минометные обстрелы, постоянно работает артиллерия, которая разрушает жилые дома: и частный сектор, и многоэтажки.

Насколько значительны разрушения?

Город разрушен, скажем так, на 50%... Есть дома (и многоэтажки, и частный сектор) разрушенные почти до основания. Подъезды девятиэтажек полностью складываются. Единственное в городе четырнадцатиэтажное здание также разрушено, враг постоянно бьет туда.

Также есть дома, которые без окон и дверей, выгоревшие, но стоят. В одном из таких, в результате прилета вражеских КАБов, квартиры выгорели с первого по девятый этажи...

Мы ежедневно патрулируем, фиксируем новые военные преступления. Недавно в результате прилета около десяти управляемых авиабомб было трое раненых и один погибший...

Скажите, насколько трудно добраться до Авдеевки?

После 10 октября добраться до города стало сложнее. Есть участок дороги, который постоянно под вражеским прицелом: это и FPV дроны, и артиллерия. Ежедневно, проезжая по этой дороге, видим машины, которые попали под обстрелы и сгорели полностью. Мы неоднократно попадали под прицел, кассетные боеприпасы разрывались буквально в десяти метрах от нашего бронированного автомобиля. Он был поврежден, но броня помогла нам, спасла - машина осталась на ходу, мы смогли доехать до города... Сегодня (27 ноября, - УНИАН), на этой "дороге жизни" перед нами разорвался артиллерийский снаряд.

Как часто вы туда ездите?

Каждый день ездим.

В девятиэтажный дом попала управляемая авиабомба - пять этажей полностью разрушены / фото предоставлено Геннадием Юдиным

Расскажите о самой свежей вашей поездке в эту горячую точку?

Вчера были благоприятные погодные условия для нашего пребывания в Авдеевке. Был снег, дождь, сильный ветер - вражеские FPV дроны не так летают... Более-менее спокойно: по городу не было прилетов, только где-то по окраинам, и где-то ближе к так называемой промзоне были слышны стрелковые бои.

Заехав в Авдеевку, мы увидели новые разрушения, на выходных в девятиэтажный дом попала управляемая авиабомба - пять этажей полностью разрушены. Дорога была перекрыта строительным мусором. Коммунальные службы как раз все убирали, чтобы была возможность проезда к больнице.

В этот день мы выезжали на сообщение от людей, которые не видели своего соседа уже две недели. Мы приехали по адресу, дом в частном секторе был закрыт. Во дворе - голодные собаки... В присутствии соседей мы открыли дверь и увидели мужчину без признаков жизни. Осмотрели тело, признаков насильственной смерти не нашли. Этот человек состоял на учете соцзащиты населения, специалисты сообщили, что у него II группа инвалидности, передали все данные. В больнице мы взяли справку о внезапной смерти без насильственных действий и передали тело ритуальной службе, которая еще работает в городе, на погребение.

Также в Мирноград эвакуировали женщину и ее восемнадцатилетнего сына. Юноша полгода назад попал под обстрел, получил осколочные ранения руки, ему нужно было снять спицы с костей. Надеюсь, что они в дальнейшем не вернутся в Авдеевку. Также в "Пункте несокрушимости" к нам обратился мужчина (участник боевых действий) с пожеланиями выехать. Его вывезли в Покровск. Далее он согласился пойти в военкомат и служить в ВСУ.

Сколько в городе остается людей?

По официальным данным, в городе остается, примерно, 1413 человек.

В городе разрушаются дома и под завалами гибнут люди / фото предоставлено Геннадием Юдиным

Кто из населения преобладает в городе? Есть ли дети?

Детей в городе нет с июля текущего года. Проходила обязательная эвакуация, тогда мы вывезли всех, кроме одного мальчика. К нам обращались родственники, но мы не могли найти его с его матерью. Либо они сами выехали из города, либо, видимо, погибли под завалами: их с апреля никто не видел, и не знаем, где они...

В основном в Авдеевке находятся пожилые люди, но есть и лица 20+, 30+. Есть те, кто остается с родителями, которые не хотят покидать город. На наши уговоры отказываются ехать. Иногда, когда прилетает в дом, или, когда близкие получают ранения, люди соглашаются выезжать. Бывают такие случаи, когда нам звонят родственники жителей Авдеевки из других городов Украины или из-за рубежа. Мы едем адресно и выходим на связь, и уже они общаются с местными, которые еще там остаются, чтобы убедить их уехать...

Много ли людей, жителей города, о которых нет никакой информации, как об упомянутом вами мальчике с мамой?

В городе разрушаются дома и под завалами гибнут люди. Мы зафиксировали, что около десяти человек находятся под завалами многоэтажек. По словам соседей, во время попадания люди оставались в своих квартирах, а потом их уже никто не видел. То есть они находятся под завалами, и достать оттуда их невозможно без специальной техники и рабочей силы. Никто не будет подставлять себя под обстрелы, чтобы завезти спецтехнику...

Там, где попадает в частный дом, легче разобрать завалы: мы разбираем, соседи помогают. Достаем тела. Но в доме, где полностью упали девять этажей, погибших найти очень сложно...

Фото Авдеевка 28 ноября 2023© фото предоставлены Геннадием Юдиным
Фото Авдеевка 28 ноября 2023© фото предоставлены Геннадием Юдиным
Фото Авдеевка 28 ноября 2023© фото предоставлены Геннадием Юдиным
Фото Авдеевка 28 ноября 2023© фото предоставлены Геннадием Юдиным
Фото Авдеевка 28 ноября 2023© фото предоставлены Геннадием Юдиным
Фото Авдеевка 28 ноября 2023© фото предоставлены Геннадием Юдиным
Фото Авдеевка 28 ноября 2023© фото предоставлены Геннадием Юдиным
Фото Авдеевка 28 ноября 2023© фото предоставлены Геннадием Юдиным
Фото Авдеевка 28 ноября 2023© фото предоставлены Геннадием Юдиным
Фото Авдеевка 28 ноября 2023© фото предоставлены Геннадием Юдиным
Фото Авдеевка 28 ноября 2023© фото предоставлены Геннадием Юдиным
Фото Авдеевка 28 ноября 2023© фото предоставлены Геннадием Юдиным

В каких условиях живут горожане?

В целом люди прячутся в подвальных помещениях домов, магазинов, админзданий. Враг бьет туда, несмотря на то, что знает: там находятся гражданские. Кто-то не спускается в подвал и продолжает жить в квартирах. К примеру, на днях мы вывозили из пятиэтажного дома пожилую пару с девятью котами и двумя собаками. Жили они на третьем этаже, в своей квартире. Хотя это очень опасно...

В городе работает "Пункт несокрушимости", где люди могут подзарядить телефоны, пауэрбанки, выпить чаю, кофе, получить гуманитарную помощь. Мы еженедельно завозим в Авдеевку еду, хлеб - около 1500 буханок - и корм для животных. В Авдеевке есть КП "Служба единого заказчика" - коммунальное предприятие, которое расчищает завалы после прилетов, распиливает поваленные деревья, чтобы были проезды к медучреждению и волонтерскому пункту.

В городе работает больница, помощь оказывает врач Виталий Данилович Сытник. Он постоянно на месте, вместе с ним работают медсестры и волонтеры.

Там не осталось ни "скорой помощи", ни спасателей. Вся спасательная служба ложится на наши плечи. Если человек получает ранение, мы нашим экипажем "Белые ангелы" подвозим его в больницу, где делают стабилизацию, ставят необходимые капельницы. В дальнейшем мы эвакуируем раненого на нашем бронированном авто в Мирноград.

Вы обмолвились, что Авдеевка - ваш родной город. Сколько времени вы и ваша семья оставались в ней после полномасштабного вторжения России?

В марте 2022 года моя семья выехала сначала в Каменское (Днепропетровская область), потом в Днепр. Я оставался в Авдеевке, жил с коллегами в отделении полиции, мы дежурили до августа 2022 года. Затем руководство Главного управления решило не подвергать личный состав опасности и вывезти всех, кроме следственно-оперативной группы, которая заступает на суточное дежурство. После этого мы ездили в Авдеевку два раза в неделю, по очереди. Сейчас наше место дислокации - в Мирнограде. Там у нас дежурная часть, следователи, оперативники. Мы оттуда выезжаем и направляемся в Авдеевку и окрестные села.

Люди боятся, что в другом месте их примут, а потом выгонят / фото предоставлено Геннадием Юдиным

Налажена ли у вас коммуникация с военными? Когда в очередной раз выезжаете в Авдеевку, узнаете о ситуации там?

Конечно, ежедневно мы мониторим ситуацию. Прозваниваем всех, общаемся с командирами. Только после этого выезжаем, чтобы не подвергать опасности ни себя, ни людей.

По вашим наблюдениям, какие мотивы побуждают людей оставаться в городе и подвергать себя смертельной опасности?

Люди говорят: "Это наша земля", "Мы никому не нужны там, куда выедем". Хотя мы убеждаем, что они будут получать и переселенческие выплаты, и пенсию оформят. Но они говорят, что здесь похоронены их родители, здесь их земля, дом (хотя уже нет ни стен, ни окон, они живут в подвале) Не понимаю, за что они там держатся...

Люди боятся, что в другом месте их примут, а потом выгонят. Им кто-то рассказывает, что их никто не ждет, но такого на самом деле нет.

Куда в основном выезжают авдеевцы? Подготовила ли власть временные места для поселения?

В основном люди выезжают к своим родственникам и близким. Власти подготовили места поселения в Умани, туда переехало много авдеевцев. Также людей принимают в Каменском. А сейчас еще предлагают санаторий на Киевщине, куда наши пенсионеры могут выехать на бесплатной основе.

Скажите, пожалуйста, как вы коммуницируете с местными? Как находите тех, кого надо эвакуировать?

У нас есть телефон "горячей" линии. Либо на него звонят, либо просят родственников, чтобы они с нами связались. После получения информации, в ближайшее время планируем нашу поездку. Заезжаем адресно и вывозим местных. Также это происходит в "Пункте несокрушимости", мы ежедневно заезжаем туда и получаем информацию.

Сколько людей удается вывезти за один раз?

Было такое, что вывозили одного человека, было шесть. В среднем, два-три человека мы вывозим из города ежедневно.

Животных эвакуируете?

Да, именно тех, чьих хозяев эвакуируем. Также помогаем волонтерам. У нас недавно был такой случай: потерялись две лошади из поселка Ласточкино, который находится в пяти километрах от Авдеевки. Они зашли в город и бродили возле дворов многоэтажек. Волонтеры из Харькова звонили мне и просили сообщить им, если увидим лошадей. Они выехали в тот день в поселок, мы сообщили, что знаем, где находятся лошади, и подвезли туда волонтеров. Чтобы забрать из города животных, к ним верхом на своей кобыле приехал конюх. Она выступала в роли приманки, лошади направились за ней. Впоследствии волонтеры написали, что благополучно доставили животных в Харьков...

Какова в целом ситуация с брошенными на произвол судьбы животными?

В городе много животных, брошенных собак. Были случаи, что они нападали на местных. Буквально две-три недели назад стая напала на женщину. Ей шили и уши, и ноги, и руки. Недавно эта женщина позвонила нам, сказала, что ее выписали из больницы, и она хочет вернуться в Авдеевку. Мы ее уговаривали остаться в Мирнограде. Но женщина настаивала на своем, говорила, что у нее там дети, дочь с зятем, она хочет поехать туда и уговорить их эвакуироваться из города. Надеемся, что в ближайшее время мы вывезем их всех.

Некоторые говорят, что весь город разрушила Украина, а не Россия / фото предоставлено Геннадием Юдиным

Наблюдали ли вы в Авдеевке среди тех, кто остается в городе, людей, которые ждут россиян?

Конечно, есть такие...

Не скрывают свою позицию?

Некоторые говорят, что весь город разрушила Украина, а не Россия. Они слышат это по радио, которое транслируется в городе. Украинского радио, к сожалению, там нет. Ловит сигнал из оккупированного Донецка. Недавно люди говорили, что есть радио "Комсомольская правда", которое говорит, что Украина обстреливает свои мирные города... Пропаганда работает.

Раису Ивановну с котом хитростями "заманили" в Покровск / фото Нацполиции

Как история эвакуации лично вам откликнулась больше всего?

История каждый день новая... В мае этого года происходила принудительная эвакуация детей. Мы знали, что в подвальном помещении магазина находится шестнадцатилетняя девочка с родителями. Мы пришли туда, а отец девочки сказал, что ни дочери, ни женщины нет в подвале. Начали искать, оказалось, что они под лестницей проделали в кирпиче окошко и позалазили туда. Вместе с ними была еще одна женщина с девочкой трех лет. Нам удалось убедить эту мамочку, но бабушка сопротивлялась, чтобы не вывозили их... Прошло три дня, они согласились, и мы вывезли ребенка с мамочкой.

У женщины не было ни телефона, ни денег. Мы доставили их в Покровск, я лично дал ей 500 гривен, с нами были журналисты, которые также дали женщине деньги. Сначала она находилась два дня в Покровске в шелтере, где принимают переселенцев из Авдеевки и окрестных населенных пунктов. А потом волонтеры предложили ей поехать за границу. Она мне звонила через две недели и благодарила, что ее вывезли. Теперь женщина - в столице Финляндии. У нее и у ребенка все хорошо. А мать этой женщины потом меня встречала в подвале, она там так и находится, также благодарила, что вывезли...

Недавно, около трех недель назад, мы проводили операцию "Раиса Ивановна" (смеется). Учительница украинского языка, одинокая женщина, в городе у нее никого нет, кроме кошки Машки. Они жили на третьем этаже пятиэтажного дома, после попадания туда вражеской управляемой авиабомбы дом разрушился. У женщины в квартире не было ни окон, ни потолка, но она там еще неделю жила. Попала под обстрел, получила небольшое ранение, ходила пешком в больницу на перевязки.

Мы с местным врачом договорились убедить ее выехать в Мирноград или Покровск для дальнейшего осмотра медиками, однако женщина отказывалась. Потом предложили поехать туда, чтобы пенсию получить (она постоянно спрашивала, как это сделать). Такими хитростями "заманили" Раису Ивановну в Покровск.

После осмотра в больнице мы подъехали к ее дому, машину поставили так, чтобы она не увидела, что мы пошли в квартиру. Поймали кошку и посадили в коробку... Уже на месте в Покровске, Раиса Ивановна вышла из машины и спросила: "Куда вы меня привезли?". Я говорю: Раиса Ивановна, у нас еще для вас подарок есть. "Ой, какой подарок? Мне уже давно не дарили подарков", - сказала она. Женщина открывает коробку и начинает радоваться как ребенок: "О, это моя кошка Машка". У нас даже видео есть...

Мы сказали, что сейчас ее отвезут в волонтерский штаб, где ее покормят, где она сможет помыться, а завтра снимет свою пенсию. Потом приехали волонтеры, журналисты... Ее родная сестра ждала в Киеве, поэтому женщина направилась туда и сейчас находится в безопасности.

Почему вы решили заниматься именно эвакуацией и помогать авдеевцам?

До 24 февраля 2022 года я занимал должность начальника сектора реагирования патрульной полиции. После начала полномасштабного вторжения РФ мы выезжали на вызовы, эвакуировали население из опасных территорий, транспортировали раненых и погибших...

14 марта 2023 года был официально представлен экипаж "Белые ангелы", в который вошли мой напарник и я. Мы делали это полностью на добровольной основе, но так совпало, что и наше руководство видело нас в этом экипаже, и мы сами изъявили желание это делать.

На самом деле это мой долг гражданина Украины. Я верен присяге и народу своей страны. К тому же, это мой родной город, люди... Я там вырос.

Марта Нетюхайло

Марта Нетюхайло

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