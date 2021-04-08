Мошенничество в эпоху он-лайн: как не попасть на крючок аферистов

Количество мошеннических операций с платежными картами в 2020 году увеличилось на 40 процентов. Пандемия коронавируса и рост безналичных платежей активизировали аферистов, которые пользуются доверием и неопытностью граждан. Как же не попасть на их уловки?

Год пандемии коронавируса увеличил объем безналичных расчетов в Украине и активизировал мошенников, которые во все больших масштабах промышляют воровством с банковских карт и расширяют арсенал способов выманивания денег у доверчивых граждан.

По данным Национального банка, количество мошеннических операций с картами в 2020 году превысило сто тысяч случаев, что на 40 процентов больше показателя 2019 года.

Этот рост активности связан с тем, что рынок безналичных платежных услуг в Украине последние годы, а особенно в 2020 году, когда пандемия коронавируса радикально изменила правила нашей жизни, бурно развивался.

Все больше украинцев отказываются от наличных и рассчитываются за товары и услуги в большинстве своем платежными картами, в том числе и он-лайн.

По данным регулятора, количество операций с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками, за 2020 год составило 6 млрд, что на 18,6 процентов больше, чем за аналогичный период 2019 года, а сумма операций составила 3,96 трлн гривень, что на 10,6 процентов больше показателя предыдущего года.

С одной стороны, такая тенденция не может не радовать, поскольку она свидетельствует о росте доверия граждан к национальной банковской системе и дает надежду на дальнейшее развитие и упрощение бюрократических процедур во многих сферах нашей жизни.

С другой стороны, упрощение платежных процедур вместе с их значительным ростом приводят к увеличению количества мошеннических операций с платежными картами. Этому способствует и набирающий обороты перенос деловой и социальной жизни в сеть интернет.

Доверчивые украинцы с мобильным телефоном в беспокойной руке часто клюют на наживку опытных аферистов, которые за несколько мгновений могут опустошить банковский счет или, по крайней мере, значительно его уменьшить.

Банкиры и эксперты рассказали о самых популярных и изощренных схемах карточных мошенников, знать о которых должен каждый гражданин, чтобы сохранить свои деньги в безопасности.

«Подарки» от мошенников

Самой популярной и уже классической мошеннической схемой по выманиванию денег с карт украинцев, которая занимает около трети всех зарегистрированных случаев, является проведение фальшивых розыгрышей ценных призов.

Кто не любит «шару»: призы и подарки? Даже недорогой, символический презент получить приятно любому человеку. Что уже говорить о дорогостоящих призах: автомобиле или квартире, на которые необходимо копить не один год.

По словам заместителя директора Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем ЕМА Олеси Данильченко, как правило, мошенники своих жертв находят при помощи смс-рассылки на тысячи случайных номеров с одинаковым текстом о том, что данный номер телефона принимал участие в акции и стал победителем. Более подробную информацию предлагают уточнять по указанному в тексте сообщения мобильному номеру.

«Преимущественно информация о выигрыше квартиры или автомобиля человеку поступает сначала в виде текстового сообщения. Поскольку, если он перезвонит сам, это будет говорить о том, что этот человек уже готов в это поверить, мошенникам с ним будет легче работать», - отмечает Данильченко.

Она подчеркивает, что стоит только позвонить по указанному номеру, у жертвы сразу же начнут выманивать деньги для получения выигрыша под любым предлогом.

"Вам скажут, что вы выиграли, но вам нужно оплатить налог в Пенсионный фонд, затем социальный взнос, потом еще могут быть разные варианты, если мошенник видит, что человек уже на крючке и согласен платить дальше», - отмечает Данильченко.

Поэтому, советует эксперт, никогда не звонить по номерам, указанным в смс-сообщениях о выигрыше авто или квартиры, а если в сообщении указан сайт, то его можно проверить в черном списке мошеннических сайтов от Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем ЕМА.

Несуществующая «материальная помощь»

За последние 12 месяцев украинские мошенники начали активно использовать популярную тему пандемии и повышенной нервозности части пожилых граждан, переживающих по разным поводам и склонным довериться первому позвонившему с вкрадчивыми манерами и подвешенным языком.

Злоумышленник может, например, позвонить и представиться работником Пенсионного фонда или иного госоргана и сообщить о грядущей социальной выплате или адресной материальной помощи, тем самым, вынуждая предоставить информацию о карте, кодах, паролях, персональных данных.

Киевской пенсионерке Ольге Александровне несколько недель назад поступил подобный звонок.

«У меня пенсия очень скромная. С натяжкой хватает, чтобы оплатить коммунальные услуги с учетом субсидии и купить кое-какие самые необходимые продукты, а про лекарства – я уже и говорить не буду. С началом пандемии теперь необходимо тратить деньги еще на маски и антисептические средства. Недавно мне позвонили и рассказали, что в связи со сложной ситуацией в стране мне положена одноразовая социальная помощь от правительства», - рассказала Ольга Александровна корреспонденту УНИАН.

По ее словам, мужской голос представился работником Пенсионного фонда и предложил прямо сейчас перечислить на банковскую карточку положенную выплату.

«Он попросил меня назвать шестнадцать цифр и срок действия карты, а также на оборотной ее стороне три цифры, сказав, что это номер отделения, в котором мне выдали банковскую карту. Через несколько минут мне пришел шестизначный код. Парень попросил назвать его, чтобы подтвердить перечисление средств на мою карту. Я назвала. Вечером, покупая продукты в супермаркете, после трех неудачных попыток расплатиться картой на кассе, я поняла, что мне не только не пришла обещанная социальная выплата, а у меня списали мои последние триста гривень. Слава Богу, что до выплаты пенсии оставалось несколько дней, а так бы я не знала, что и делать», - вспоминает хронологию событий столичная пенсионерка.

В Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем ЕМА отмечают, что три цифры на обратной стороне карты – это трехзначный код безопасности, который никому нельзя называть, поскольку это часть конфиденциальных реквизитов карты.

Такой код безопасности нужен для совершения денежных переводов, платежей, совершения покупок, а также пополнения мобильного счета в интернете.

«Во всех перечисленных случаях держатель карты заполняет стандартную платежную форму. При этом веб-сервис требует подтверждения операции с картой путем введения трехзначного кода безопасности. Обычно, раздобыв секретные реквизиты карты, мошенник переводит с нее деньги на свой счет», - поясняют в ассоциации.

Практически все информационные материалы, которые призваны повысить уровень осведомленности граждан об угрозах платежного мошенничества, призывают пользователей ни при каких обстоятельствах не сообщать никому секретные реквизиты карты. Придерживаясь этого правила можно избежать многих бед.

«Билеты» на вымышленные представления и сеансы

Продажа фальшивых билетов на несуществующие представления и сеансы является относительно новой мошеннической схемой с платежными картами, которая активно набирает обороты в Украине.

Пользователи сети интернет находят сайты-двойники известных театров и кинотеатров. Отличить оригинал от мошеннического сайта достаточно сложно – злоумышленники создают сайты, похожий по форме и стилистике на оригинал, за исключением, возможно, мелких деталей.

Это, например, могут быть ошибки в названии или некоторые неточности в ссылке на сайт. Покупатель оплачивает «бронь» на фальшивом сайте, а придя по указанному адресу, обнаруживает, что представления или сеанса не существует.

С Харьковчанином Дмитрием аферисты провернули еще более изощренную схему. После того, как деньги списались с его карты, а билеты на представление не пришли, представители организации позвонили ему на мобильный номер.

Они сообщили, что увидели в своей системе проблемы с оплатой, и сказали, что нужно пройти процедуру возврата средств и затем вновь попытаться купить билеты.

Анонимный представитель предупредил, что для возвращения средств на карточке должна быть сумма, эквивалентная той, которую нужно вернуть.

«Сейчас я понимаю, что это требование является абсолютно несусветным абсурдом. Для возврата средств требуется только номер карты, с которой были списаны средства. А все остальные требования - обман и мошенническая провокация. Но, тогда, к сожалению, я потерял способность мыслить трезво, поскольку был озадачен тем, что деньги ушли, а билеты так и не появились», - рассказал Дмитрий корреспонденту УНИАН.

По его словам, после перехода по указанной ссылке с карточки были дополнительно списаны еще 500 гривень.

«Около двух часов я ждал, а средства так и не вернулись. В чате на сайте, где покупал и пытался добиться возврата, представитель сайта написал мне, что снова возникла ошибка из-за того, что я что-то не совсем правильно сделал и вновь сообщил мне, что для возвращения всех средств у меня на карточке должно быть минимум 1000 гривень», - вспоминает Дмитрий.

Парень настойчиво просил вернуть деньги другим способом, но после долгих пререканий, он все же согласился повторить попытку, но исключительно под полным контролем «консультанта». После проведенной совместной процедуры с карточки было списано еще одна тысяча гривень. Понятное дело, что также не привело к возврату денег.

«Наверное, эта геометрическая прогрессия длилась бы еще долго, если бы это не была моя последняя тысяча гривень. Сейчас стыдно вспоминать эту историю. Теперь я сто раз перепроверяю сайт, на котором плачу, и открыл в своем банке специальную интернет-карту для таких целей», - сделал выводы Дмитрий.

В Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем ЕМА советуют очень внимательно проверять ресурсы, на которые планируете осуществить платеж, а также ограничить лимит на оплату картой в интернете, чтобы в случае чего мошенники не смогли бесконтрольно списывать деньги с карты, ограничившись лишь суммой первой покупки.

Бесплатный сыр – только в мышеловке

Широкое распространение новых технологий, перенос части жизни в интернет, упрощение процедур платежных и банковских оплат радикально меняет наш мир.

Это, безусловно, делает наши повседневные траты проще и быстрее, но и накладывает очевидные обязательства. Для нашего же блага, надо быть внимательным и не терять бдительности.

В первую очередь, надо соблюдать простые правила: никогда не сообщать действительным или вымышленным сотрудникам банков конфиденциальную информацию, к которой относятся пин-коды, сроки действия и секретные трехзначные коды на оборотной стороне карт.

Также необходимо помнить, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Никто и никогда не подарит просто так стороннему человеку квартиру или машину, а если и происходит какая-то раздача подарков, то условия акции должны быть обнародованы заранее.

Сотрудники Пенсионного фонда или другой государственной структуры напрямую не будут звонить пенсионеру с предложением перечислить деньги на карту. А если и положена дополнительная выплата, то она производится в автоматическом режиме, поскольку все данные уже находятся в системе госорганов.

Соблюдение простых правил, понимание очевидных истин, внимательность и осторожность притупят крючок любого, даже самого опытного мошенника, и сохранят семейному бюджету не одну сотню гривень.

Богдан Слуцкий

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter