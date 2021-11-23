Более половины опрошенных не допускают для себя возможность участвовать в любых митингах, демонстрациях, акциях протеста.

Основным приоритетом в жизни украинской молодежи является "желание иметь работу, которая позволяет реализоваться и проявить свои способности".

Такие данные социологического опроса на тему: "Поколение молодых украинцев: жизненные приоритеты, политическая активность и социальная память" обнародованы на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

На вопрос "Что для вас значит преуспеть в жизни?" - 62% ответили - иметь работу, которая позволяет реализовать и проявить свои способности, 56% - иметь хороших друзей (можно было выбрать одновременно несколько вариантов ответа). На третьем месте среди ценностей молодежи 14-18 лет - создание крепкой и дружной семьи, воспитание хороших детей (51%). При этом 49% хотят стать богатым человеком, чтобы ни в чем себе не отказывать, 41% - встретить любовь всей своей жизни, 37% - приносить пользу людям, пользоваться уважением со стороны окружающих и еще 37% хотят жить без забот, в свое удовольствие.

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Более половины (55%) опрошенных не допускают для себя возможность участвовать в любых митингах, демонстрациях, акциях протеста, связанных с проблемами, которые волнуют их и их близких. В то же время 26% молодежи такую возможность допускают, а 19% опрошенных затруднились ответить.

Справка УНИАН. Опрос проводился в апреле Социологическим информационно-исследовательским центром "Пульс" (г. Одесса) в партнерстве с Международным экспертным клубом (МЭК) (г. Киев). Было опрошено 1200 респондентов в возрасте 14-18 лет на всей территории Украины (кроме Крыма и неподконтрольных территорий на востоке Украины).

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Автор: Надя Пришляк