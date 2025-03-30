Рассказываем, возможно ли оформить бронь после повестки и в каких случаях могут забрать в армию даже при наличии бронирования.

Бронь от мобилизации дает право военнообязанному получить отсрочку от призыва. Но бывают случаи, когда мобилизуют даже при наличии бронирования. Почему так происходит, можно ли оспорить решение по мобилизации забронированного, а также о других моментах этого процесса, УНИАН спросил у юриста.

Напомним, ранее мы рассказывали, кто не подлежит мобилизации в апреле 2025 года.

Нужно ли проходить ВВК, если есть бронь

Как пояснила в комментарии УНИАН адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Екатерина Анищенко, законом не предусмотрено, что перед бронированием нужно проходить военно-врачебную комиссию. Но некоторым работникам работодатели обещают сделать бронирование именно после прохождения ВВК. И это касается не только тех лиц, которые были признаны временно годными и должны были снова пройти ВВК, но и тех, кто никогда не проходил комиссию.

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По словам адвоката, с 2024 года военнообязанным необходимо раз в год проходить ВВК. Относительно того, нужно ли проходить медкомиссию, если есть бронь - да, нужно: если человек имеет бронирование, но ему уже пора снова проходить комиссию, то он должен это сделать, чтобы не нарушать порядок ведения воинского учета. Если он не пройдет ВВК, то в будущем ему могут отказать в бронировании.

Что делать, если оформили бронь после повестки

Здесь, поясняет адвокат, все зависит от того, какую именно повестку выдали человеку:

если лицу вручили повестку на обновление данных и в период прохождения ВВК оформили бронирование , тогда это будет основанием для того, чтобы ему после завершения осмотра медкомиссией не дали боевую повестку;

, тогда это будет основанием для того, чтобы ему после завершения осмотра медкомиссией не дали боевую повестку; если же человек получил боевую повестку, в которой указана дата прибытия в ТЦК и СП с вещами, но бронирование подтянулось числом, предшествующим дате, указанной в боевой повестке , тогда нужно работать с ТЦК - доказывать, что человек имеет право на то, чтобы не быть мобилизованным;

, тогда нужно работать с ТЦК - доказывать, что человек имеет право на то, чтобы не быть мобилизованным; если же человека не забронировали до даты выполнения боевой повестки , то шансы на его мобилизацию возрастут на 99%.

То есть, после мобилизации бронирование уже не сработает - военнообязанному придется служить.

Могут ли забрать на войну, если есть бронь

Это не единичные случаи, к сожалению. Об этом свидетельствует судебная практика.

"Бронирование через "Дію", которое "подтягивалось" в автоматическом режиме, начало действовать с конца 2024 года, а до этого выдавали бумажные выписки из Минэкономики, утвержденные Минобороны, о праве на бронирование. Но были случаи, когда такие выписки работники ТЦК и СП просто не принимали во внимание и мобилизовали людей. Сейчас также у человека могут быть на руках бумаги о предоставлении бронирования, но если бронь в "Дії" не подтянулась, то его могут мобилизовать", - говорит эксперт.

Кроме этого, были нередки случаи, когда ТЦК и СП не знали о бронировании военнообязанного, потому что работодатель не сделал сверку с ними. По словам адвоката, каждое предприятие, независимо от формы собственности предприятия и его подчинения, должно направлять отчеты в ТЦК о наличии военнообязанных, которые у них работают. Тогда сам факт отчетности будет основанием, чтобы такой военнообязанный получил отсрочку. Также желательно, чтобы работодатель направил два заявления-обращения в ТЦК - в том районе, где находится предприятие, а также в ТЦК, где находится учетное дело военнообязанного.

Относительно того, как выглядит бронь от мобилизации и в каком виде ее следует иметь при себе - то это должна быть распечатанная выписка из "Резерв+" о том, что лицу предоставлено бронирование. Также есть способ, как проверить бронь от мобилизации онлайн - это можно сделать через "Резерв+", куда подтягивается информация, забронирован ли человек.

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