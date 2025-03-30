Бронь от мобилизации дает право военнообязанному получить отсрочку от призыва. Но бывают случаи, когда мобилизуют даже при наличии бронирования. Почему так происходит, можно ли оспорить решение по мобилизации забронированного, а также о других моментах этого процесса, УНИАН спросил у юриста.
Напомним, ранее мы рассказывали, кто не подлежит мобилизации в апреле 2025 года.
- Нужно ли проходить ВВК, если есть бронь
- Что делать, если оформили бронь после повестки
- Могут ли забрать на войну, если есть бронь
Нужно ли проходить ВВК, если есть бронь
Как пояснила в комментарии УНИАН адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Екатерина Анищенко, законом не предусмотрено, что перед бронированием нужно проходить военно-врачебную комиссию. Но некоторым работникам работодатели обещают сделать бронирование именно после прохождения ВВК. И это касается не только тех лиц, которые были признаны временно годными и должны были снова пройти ВВК, но и тех, кто никогда не проходил комиссию.
По словам адвоката, с 2024 года военнообязанным необходимо раз в год проходить ВВК. Относительно того, нужно ли проходить медкомиссию, если есть бронь - да, нужно: если человек имеет бронирование, но ему уже пора снова проходить комиссию, то он должен это сделать, чтобы не нарушать порядок ведения воинского учета. Если он не пройдет ВВК, то в будущем ему могут отказать в бронировании.
Что делать, если оформили бронь после повестки
Здесь, поясняет адвокат, все зависит от того, какую именно повестку выдали человеку:
- если лицу вручили повестку на обновление данных и в период прохождения ВВК оформили бронирование, тогда это будет основанием для того, чтобы ему после завершения осмотра медкомиссией не дали боевую повестку;
- если же человек получил боевую повестку, в которой указана дата прибытия в ТЦК и СП с вещами, но бронирование подтянулось числом, предшествующим дате, указанной в боевой повестке, тогда нужно работать с ТЦК - доказывать, что человек имеет право на то, чтобы не быть мобилизованным;
- если же человека не забронировали до даты выполнения боевой повестки, то шансы на его мобилизацию возрастут на 99%.
То есть, после мобилизации бронирование уже не сработает - военнообязанному придется служить.
Могут ли забрать на войну, если есть бронь
Это не единичные случаи, к сожалению. Об этом свидетельствует судебная практика.
"Бронирование через "Дію", которое "подтягивалось" в автоматическом режиме, начало действовать с конца 2024 года, а до этого выдавали бумажные выписки из Минэкономики, утвержденные Минобороны, о праве на бронирование. Но были случаи, когда такие выписки работники ТЦК и СП просто не принимали во внимание и мобилизовали людей. Сейчас также у человека могут быть на руках бумаги о предоставлении бронирования, но если бронь в "Дії" не подтянулась, то его могут мобилизовать", - говорит эксперт.
Кроме этого, были нередки случаи, когда ТЦК и СП не знали о бронировании военнообязанного, потому что работодатель не сделал сверку с ними. По словам адвоката, каждое предприятие, независимо от формы собственности предприятия и его подчинения, должно направлять отчеты в ТЦК о наличии военнообязанных, которые у них работают. Тогда сам факт отчетности будет основанием, чтобы такой военнообязанный получил отсрочку. Также желательно, чтобы работодатель направил два заявления-обращения в ТЦК - в том районе, где находится предприятие, а также в ТЦК, где находится учетное дело военнообязанного.
Относительно того, как выглядит бронь от мобилизации и в каком виде ее следует иметь при себе - то это должна быть распечатанная выписка из "Резерв+" о том, что лицу предоставлено бронирование. Также есть способ, как проверить бронь от мобилизации онлайн - это можно сделать через "Резерв+", куда подтягивается информация, забронирован ли человек.