Некоторых лиц, которым меньше 25-ти, могут отправить на повторное прохождение военно-врачебной комиссии.

Военные рассказали, могут ли мобилизовать до 25 лет.

Об этом говорится в заявлении Одесского областного ТЦК и СП. В военкомате обращают внимание на то, что в соцсетях часто можно увидеть такие заголовки: "Помогите! ТЦК мобилизовало парня, а ему еще нет 25 лет! Произвол".

ТЦК и СП объясняет: действительно, мужчины в возрасте от 18 до 25 лет зачисляются в категорию призывников. Однако есть случаи, когда и таких лиц могут мобилизовать. В частности, если мужчина прошел срочную службу в мирное время; если мужчина окончил высшее военное учебное заведение или военную кафедру и получил определенную военно-учетную специальность.

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Также "ограниченно годный", то есть признанный военно-врачебной комиссией как непригодный к срочной службе в мирное время, но годный в военное время. "Согласно законодательству с апреля 2024 года нет статуса "ограниченно годный". Люди, которые его имели, остаются военнообязанными, даже если им меньше 25 лет", - говорится в сообщении.

То есть у таких людей действительно могут проверить военно-учетные документы и, если нет актуальных, отправить на повторное прохождение военно-врачебной комиссии.

Согласно новому законодательству, после нее человек может получить следующие статусы: годен к службе; годен к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, военных учебных заведениях, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны; непригоден к военной службе с исключением с воинского учета; временно непригоден - требуют лечения, отпуска, освобождения от выполнения служебных обязанностей; непригоден к военной службе с переосвидетельствованием через 6-12 месяцев

В военкомате также назвали нормативную базу, на которую надо ориентироваться. Нормативная база: законы "О внесении изменений в закон Украины "О воинской обязанности и военной службе", "О внесении изменений в некоторые законы Украины насчет обеспечения прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту", приказ Министерства обороны Украины "Об утверждении изменений в положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины".

Важные новости Украины - сегодня это стоит внимания

Как сообщал УНИАН, на сегодня нет юридических оснований для отправки электронных повесток. Об этом сказал спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин.

По его словам, сейчас для этого отсутствует нормативно-правовая база. Поэтому, юридических оснований для этого пока нет. Технически разработчики программы могут сделать это в те или иные сроки. Но для этого должна быть юридическая основа.

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