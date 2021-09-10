Модная экспансия: на кого из украинских дизайнеров стоит обратить внимание

Украинская индустрия моды – относительно молода. Первая Неделя моды в Украине состоялась в 1997 году. Однако, даже несмотря на свой юный возраст, модная сфера в Украине уже сейчас может похвастаться множеством талантливых дизайнеров, чьи работы имеют колоссальный успех не только в Украине, но и за ее пределами. УНИАН сделал подборку из 20 выдающихся украинских фешн-брендов, которые создают уникальный продукт и, однозначно, заслуживают внимания.

На минувших выходных в Украине завершилось главное событие в украинском мире моды – Ukrainian Fashion Week (UFW). Свои коллекции в рамках этого торжества моды и стиля представили более тридцати дизайнеров нашей страны.

Среди основных трендов грядущего сезона Весна-Осень 2022 года (SS2022), которые можно выделить по прошествии модных показов, нередко напоминающих по своему масштабу яркие театральные шоу: многослойность, преобладание формы "оверсайз", которая уже в течение последних нескольких лет не сдает свои позиции на модном Олимпе, и многофункциональность образов. Также дизайнеры сделали акцент на вязаные вещи, вышивку, а в цветовой гамме преобладали черно-белый монохром, а также лиловый и бежевый цвета.

Однако сейчас нам хотелось бы поговорить не просто о модных тенденциях и показанных вещах, а о тех людях, которые стоят за ними.

История существования Ukrainian Fashion Week насчитывает 24 года – первая Неделя моды в Украине состоялась в 1997 году и стала первой уровня prêt-à-porter (с показами изделий, непосредственно готовых к носке) в Восточной и Центральной Европе. Как рассказывала соучредительница UFW Ирина Данилевская, целью Недели моды было: "нанести Украину на модную карту мира".

"Сейчас трудно в это поверить, но в 1995 году к украинскому дизайнеру могли обратиться с просьбой: "Это прекрасная одежда, но нашейте мне, пожалуйста, лейбл "Made in Italy". Безусловно, это положение вещей необходимо было менять. И делать это с помощью качественной работы дизайнеров", - вспоминала Данилевская историю становления украинской индустрии моды в интервью одному из украинских изданий.

С тех пор было проделано много работы, украинские дизайнеры постепенно становились узнаваемы, однако, отправной точкой в становлении украинской фешн-индустрии можно считать 2014 год, когда на волне общенационального патриотизма отношение к одежде отечественного производства у многих украинцев в корне изменилось, и небольшие украинские бренды смогли конкурировать с гигантами мирового масс-маркета.

"Признаться честно, на волне, когда украинское покупать стало модно, я открыла для себя целый новый мир. Ведь, как было раньше: ты приходишь в торговый центр, заходишь в магазины любимых брендов: Zara, и дальше по списку, и одеваешься там. Но как-то… без души. Стоило мне открыть для себя некоторых наших, украинских дизайнеров, как я поняла, что все эти годы теряла очень многое, ведь в их бутиках огромное множество интересных, качественных моделей, которые не уступают масс-маркету абсолютно ничем, только наоборот. Почему-то раньше я этого не замечала, не интересовалась. Конечно, дизайнерские вещи стоят дороже, чем та же Zara, но и радуют глаз они намного больше и дольше, потому сейчас для меня выбор даже не стоит", - признается в комментарии УНИАН 26-летняя киевлянка Александра.

На сегодня лейбл "Made in Ukraine" прятать и перешивать в голову не приходит уже никому, украинская фешн-индустрия стала узнаваемой и довольно востребованной во всем мире, а в одежду ведущих украинских брендов с радостью одеваются не только украинские знаменитости, но и всемирные селебрити. А стоят за этим – годы кропотливого труда, множество бессонных ночей и талант отечественных дизайнеров, которые задают тон украинской индустрии моды.

УНИАН разбирался, какие украинские бренды уже прогремели на весь мир, создавая позитивный имидж нашей страны за рубежом, и, если вы еще не открыли для себя мир высокой моды от украинского производителя, в этой подборке вы найдете тех, на кого, однозначно, следует обратить внимание.

LITKOVSKAYA

Дизайнер Лилия Литковская основала свой бренд в 2009 году, и довольно быстро стала одним из самых известных и востребованных дизайнеров в нашей стране. Росла она в семье портных и решила пойти по стопам родителей, сохранив давние традиции и дополнив их современным взглядом на модные тенденции.

Из зарубежных звезд мировой величины в вещах бренда LITKOVSKAYA были замечены Моника Белуччи и Наоми Кемпбелл. Популярны ее изделия и среди украинских знаменитостей - главной поклонницей ее одежды можно назвать Светлану Лободу, которая не единожды выходила на публику в нарядах Лилии.

LITKOVSKAYA – один из первых украинских брендов, которые начали представлять Украину на мировой арене моды. Уже 4 года Литковская ежегодно демонстрирует свои новые коллекции в рамках основной программы Парижской недели моды. Не станет исключением и 2021 год – показ украинского дизайнера в Париже ожидается 29 сентября.

Отличительными чертами изделий бренда можно назвать минимализм, эксперименты и тонкую работу с принтами и кроем.

BEVZA

Еще один украинский бренд, ежегодно представляющий новые коллекции на площадке мирового уровня – BEVZA, основанный Светланой Бевзой в 2006 году. После того, как дизайнер поняла, что хочет выходить со своими работами за пределы Киева, она демонстрировала коллекции в Тбилиси, а затем - начала покорять подиумы Нью-Йорка. Последние пять лет одежда украинского бренда регулярно представлена в рамках New York Fashion Week. В 2021 году показ Светланы Бевзы запланирован на 9 сентября.

В разные периоды времени в вещах бренда BEVZA были замечены Эмили Ратаковски, Селена Гомес, сестры Хадид, Дакота Джонсон. Также на украинский бренд пал выбор звезды популярного сериала "Игра престолов" Софи Тернер, которая для своего замужества выбрала именно белый комбинезон бренда BEVZA.

Одежда Светланы Бевзы узнаваема своей минималистичностью и лаконичностью, в каждой коллекции дизайнера присутствуют нежные пастельные цвета и женственные силуеты.

VITA KIN

Вита Кин – автор знаменитых на весь мир платьев-вышиванок – стала первым украинским дизайнером, чью одежду примеряли на себя мировые селебритиз.

История бренда VITA KIN берет свое начало в 2014 году. И уже спустя год, после того, как первые вышиванки Виты увидели мир, The Wall Street Journal назвал их самыми популярными летними платьями года. На мировых онлайн-площадках изделия бренда скупались буквально за полчаса, а их фотографии попадали на страницы известных глянцевых журналов.

О Вите Кин недаром говорят, что она одела в украинскую национальную одежду половину Голливуда. В ее нарядах неоднократно появлялись на публике актрисы Деми Мур и Алисия Викандер, певица Флоренс Уэлч, бурлеск-дива Дита фон Тиз. Среди же известных украинок главным амбассадором бренда можно назвать жену экс-президента Украины – Марину Порошенко.

На сегодня Вита Кин остается одним из самых известных украинских дизайнеров, однако, в своих коллекциях она отошла от традиционных украинских мотивов, сосредоточившись на наследии Африки и Азии.

"Крой новых платьев навеян этническими костюмами жителей Северной Африки, а красочные узоры – ремесленным наследием народов Средней Азии", - говорила дизайнер в одном из своих интервью.

Ruslan Baginskiy

Руслан Багинский – тридцатилетний дизайнер родом со Львова, который сделал себя сам. Он создает стильные и уникальные головные уборы, которые пользуются популярностью во всем мире.

Свою первую шляпку Руслан придумал для съемок, когда в 20 лет начал работать стилистом. С этого момента началась история становления его бренда. С деньгами на первую коллекцию Багинскому помогли родители, а стартовый капитал бренда составил всего 200 долларов.

Сначала бренд был нишевым, а головные уборы, в основном, заказывали мужчины, но со временем ситуация изменилась. На сегодня шляпки бренда можно заметить на многих известных мировых певицах, актрисах и моделях, среди которых: Мадонна, Жанель Моне, Джиджи Хадид и Майли Сайрус. Среди украинских ценительниц головных уборов Багинского – Катя Осадчая и Тина Кароль.

"Для меня очень важно сохранить производство в Украине. И дело не только в рабочих местах для украинцев. Таким образом, мы показываем Миру стиль и культуру Украины", - говорит Багинский.

Ksenia Schnaider

Главный бренд украинского дизайнерского денима - Ksenia Schnaider – основали Ксения и Антон Шнайдеры в 2011 году. Настоящая популярность пришла к дизайнерам в 2016 году, когда бренд представил Demi-denims jeans – наполовину шорты, наполовину брюки. Эта коллекция мгновенно стала вирусной, а о бренде заговорили во всем мире. Верным показателем попадания в тренды можно считать и то, что модель Demi-denims jeans скопировал масс-маркет Mango.

Знаменитый бренд является резидентом Ukrainian Fashion Week. Кроме того, коллекции дизайнеров были представлены на подиуме Amazon Fashion Week Tokyo, а в их джинсах неоднократно замечали знаменитостей, в частности, Селин Дион.

Сейчас у бренда 40 точек ритейла, а 80 процентов сбыта их продукции происходит в Азии. Отличительной особенностью Ksenia Schnaider можно считать экологичность, поскольку дизайнеры перерабатывают много винтажного денима, давая ему новую жизнь в актуальных, трендовых моделях.

The COAT by Katya Silchenko

Бренд дизайнера Екатерины Сильченко, основанный в 2014 году, на сегодня является, пожалуй, одним из любимых брендов украинских селебритиз. В платьях Сильченко регулярно появляются Тина Кароль, Настя Каменских, Надя Дорофеева и множество других звезд украинской эстрады. Любит этот бренд также жена президента Украины – Елена Зеленская, которая регулярно надевает платья и костюмы от Сильченко на торжественные мероприятия и международные визиты.

Дизайнер удачно сочетает в образах яркие детали и акценты из меха, комбинации из различных текстур, форм, цветов, рюш и принтов. Одежда от Сильченко - универсальна и подходит как на каждый день, так и для выходов в свет.

"Узнаваемый бренд, который всегда уместен. По моему мнению, характерными его чертами являются именно романтичность и некоторый налет непринужденности", - охарактеризовал одежду украинского дизайнера стилист Андрей Попов.

FROLOV

Нередко в публикациях о создателе бренда – Иване Фролове – можно увидеть словосочетание "юный гений", что и не странно, учитывая, что созданием одежды он занимается с 14 лет.

Фролов создал сценический образ для выступления Джамалы на Евровидении, был официальным дизайнером Одесского кинофестиваля в 2018 году и стал автором свадебного платья писательницы и певицы Ирэны Карпы.

Его наряды также пользуются популярностью и среди всемирно известных исполнительниц, в числе которых: Рита Ора, Дуа Липа и Деми Ловато.

Отличительными чертами коллекций бренда являются провокационность, открытая сексуальность и игра на грани фола. Дизайнер постоянно экспериментирует, смело комбинирует материалы и фактуры и ищет новые методы конструирования вещей. Каждая его новая коллекция – это взрыв и скандал. Именно смелость Фролова в выборе тем для коллекций и присущая ему неординарность сделали бренд одним из самых узнаваемых в украинской модной индустрии.

SONYAMONINA

Украинский дизайнерский лейбл оригинальных брутальных коллекций для мужчин – SONYAMONINA – был основан дизайнером Ольгой Геогриевой (профессионально известной, как Соня Монина) в 2011 году.

Отличительные черты бренда: сложные линии кроя, высокий уровень технологичности, и детали, которые легко трансформируются, благодаря чему можно создавать самые разнообразные образы.

Дизайнер интуитивно чувствует потребности сильного пола, ее коллекции отличаются универсальностью, функциональностью и практичностью.

Однако первой коллекцией дизайнера была женская, а не мужcкая линейка под названием "Мутация", которая произвела впечатление на редактора парижского Vogue. А модный кутюрье Жан-Поль Готье предсказал блестящее будущее девушки. Она была приглашена к участию в показе Washington Fashion Week благодаря коллекции Zefir.

Среди известных поклонников бренда: Олег Винник, Макс Барских, Кише, Серега, Александр Кривошапко.

"Дизайнерская одежда для сильных и стильных. Да, не каждый может надевать его, но это и подчеркивает личность. Дизайнер всегда открыта к новым коллаборациям и экспериментам. Из последних однозначно должен выделить сотрудничество с брендом ROMANOVA Designer Knitwear для сезона FW 20/21 и первый в Украине цифровой показ в рамках Недели Моды No SS 2022", - отметил стилист Андрей Попов.

ROMANOVA Designer Knitwear

Семейный крафтовый бизнес, основанный на украинских традициях, который вырос до уровня фэшн.

Бренд дизайнерской вязаной одежды был основан в 2018 году, однако, история его становления уходит корнями намного глубже. Дизайнеры бренда – Надежда и Татьяна Бурбела, назвали бренд в честь прабабушки - Надежды Романовой, которая, по их словам, была талантливой рукодельницей, и привила дизайнерам любовь к ручному труду.

Коллекции бренда на 70 процентов состоят из изделий ручной работы, часто с использованием нескольких видов ручной работы в одном изделии. Бренд делает ставку на качество материалов, оригинальный дизайн и регулярно разрушает стереотипы о том, что вязаная одежда уместна только для холодного сезона и не претендует на звание "высокой моды".

Среди звездных клиентов бренда –телеведущие Маричка Падалко, Анна Панова, писательница и певица Ирэна Карпа, известные общественные деятели и многие другие.

"Огромный ассортимент бренда не оставит равнодушным никого - классика, авангард, гранж, романтика и стрит-стайл. А еще качество материалов, ручная работа и богатая цветовая гамма… Многие изделия эксклюзивны, создаются в одном экземпляре и почти никогда не повторяются", - рассказал об отличительных чертах бренда Попов.

a.TAN © instagram.com/andre_tan_official © instagram.com/andre_tan_official © instagram.com/andre_tan_official © instagram.com/andre_tan_official © instagram.com/andre_tan_official Андре Тан (настоящее имя – Андрей Тищенко) является, пожалуй, одним из самых известных и медийных дизайнеров в Украине, поскольку его имя почти так же узнаваемо в нашей стране, как и бренды масс-маркета. Увлечен миром моды он был с самого детства. Свой собственный модный бренд - a.TAN - Андре Тан создал в 2000 году, и первую же его коллекцию сразу отметили практически все модные издания. Дизайнер получил за свои коллекции престижное гран-при из рук самого Пако Рабан и интересные предложения о сотрудничестве. Также он практиковался в Hugo Boss и получил грант на обучение в престижном колледже St. Martins College of Art в Лондоне. В 2016 году создал форму для украинской сборной на Олимпийских играх. "Я стал первым украинским дизайнером, который одел украинскую сборную на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. Это всегда знаково для каждого дизайнера, ведь, например, в Италии спортивную форму делали Giorgio Armani и Dolce & Gabbana", - отзывался сам дизайнер о своем достижении. Среди звездных клиентов Андре Тана были Майкл Джексон и Бейонсе, а моделью на одном из его показов стала знаменитая Перис Хилтон. POUSTOVIТ © instagram.com/poustovit © instagram.com/poustovit © instagram.com/poustovit © instagram.com/poustovit © instagram.com/poustovit Основательница бренда – дизайнер Лилия Пустовит видела практически все этапы становления украинской моды. "Своим важнейшим достижением я считаю создание украинской моды как таковой. Я стояла у самых истоков, помогала создавать Ukrainian Fashion Week, и 48 раз подряд мы с командой делали коллекции и демонстрировали их в Киеве и за рубежом", - отмечала Пустовит в одном из своих интервью. Культовым элементом каждой коллекции дизайнера является платье-сорочка. Кроме того, в своих изделиях Пустовит активно использует этнические мотивы и авторские принты. Среди известных клиенток бренда – украинская певица Джамала, телевидущая Катя Осадчая, глава модного департамента Instagram Ева Чен, модель и актрисса Ирина Шейк и многие другие. Juliya Kros (J.Perekriostova) © instagram.com/juliyakros_official © instagram.com/juliyakros_official © instagram.com/juliyakros_official © instagram.com/juliyakros_official © instagram.com/juliyakros_official Бренд Juliya Kros был основан Юлией Перекрестовой в 2015 году. Визиткой бренда является белая рубашка, которая так или иначе обязательно присутствует в каждой ее коллекции. При этом, одежда дизайнера частично является "унисекс", то есть, подходит как для женщин, так и для мужчин. После дебютного показа коллекции в сезоне Весна-Лето 2016 бренд Перекрестовой стал постоянным участником Ukrainian Fashion Week. Основные отличительные черты бренда: сдержанная цветовая гамма, которая позволяет сделать акцент на многогранности и сложности конструкций в изделиях бренда. DZHUS

Одноименный бренд дизайнера Ирины Джус, пожалуй, можно считать одним из самых концептуальных в Украине.

Одной из главных составляющих ДНК бренда являются модели-трансформеры, способные выполнять одновременно несколько функций: от сумки до классической офисной сорочки. К примеру, Джус запатентовала конструкцию из двух пар брюк, которые могут объединятися в пальто, платье, жилет или худи. И хотя на словах это кажется невозможным, подобная задачка со звездочкой оказалась дизайнеру по плечу.

"Этот бренд находится на грани настоящего и будущего. Кажется, что все направления современности объединились в одном месте. Кстати, зная дизайнера лично, могу сказать, что это действительно ее стиль жизни. А еще она вегетарианка, что, уверен, также находит определенное отображение в ее творчестве", - описывает бренд Андрей Попов.

Elena Burenina

Елена Буренина - дизайнер, бренд которой ассоциируется с современным искусством. Первую свою коллекцию "Амбвивалентний архетип" Буренина представила на конкурсе "Взгляд в будущее" в 2006 году. Эта коллекция получила гран-при конкурса и положительные отзывы жюри, а уже в 2007 году Елена представила две новые коллекции на Ukrainian Fashion Week и Fresh Fashion. О коллекции дизайнера в японском стиле писали в популярных интернет-изданиях Франции, Италии, Японии, Кореи и Бразилии. Эта коллекция была показана на Sarajevo Fashion Week, где также получила хорошие отзывы гостей и прессы. Среди других заслуг дизайнера – победа на телевизионном конкурсе "Об Fashion" и стажировка в Central Saint Martins College of Art and Design в Лондоне. В нарядах бренда на публике появлялись певицы Юлия Санина, Джери Хейл, Надежда Дорофеева и телеведущая Маша Ефросинина. Lake Studio © instagram.com/lake_studio © instagram.com/lake_studio © instagram.com/lake_studio © instagram.com/lake_studio © instagram.com/lake_studio Бренд Lake Studio возглавляет дизайнерский дуэт Анастасия Рябоконь и Олеся Кононова. В создании своих коллекций они делают большой акцент на эксклюзивных принтах и авторской ручной вышивке. По словам дизайнеров, они вдохновляются всеми женщинами мира: серьезными и наивными, веселыми и настойчивыми, мечтательными и суровыми. Все эти грани отражены в коллекциях в сочетании различных тканей и фактур. Нередко Рябоконь и Кононова сотрудничают с современными художниками, используя их работы для вдохновения при создании принтов. GUDU © instagram.com/gudu_official © instagram.com/gudu_official © instagram.com/gudu_official © instagram.com/gudu_official © instagram.com/gudu_official Бренд GUDU был создан в Киеве в 2015 году, а возглавляет его креативный директор Лаша Мдинарадзе. Основное внимание он уделяет ярким и самодостаточным образам, не требующим дополнительных аксессуаров. Дизайнер любит экспериментировать с формой и цветами, но в рамках привычного пошива. "Женщина всегда в центре моего внимания, - отмечал он. - Я хочу создавать вещи, которые подчеркивали бы ее индивидуальность". Anton Belinskiy © instagram.com/antonbelinskiy © instagram.com/antonbelinskiy © instagram.com/antonbelinskiy © instagram.com/antonbelinskiy © instagram.com/antonbelinskiy Антон Белинский закрепился в рядах тех украинских дизайнеров, которые прикладывают все усилия для развития отечественного модного рынка. Свой бренд дизайнер основал в 2009 году. Спустя четыре года, в 2013 году, американская компания New Balance пригласила Антона создать специальную коллекцию обуви и стать главным послом и партнером компании в Украине. Еще через год украинский дизайнер стал первым победителем Mercedez-Benz Fashion Prize. Свои коллекции Белинский представлял в Лондоне и Париже. "Достаточно часто авангардный одежда создается только для фэшн индустрии и возможно музеев. Здесь другой подход. Он идеально вписывается в ритм современной жизни и позволяет выгодно подчеркнуть свой стиль", - прокомментировал стиль дизайнера стилист Андрей Попов. …Говоря об украинской индустрии моды и дизайнерах, прославляющих ее на весь мир, нельзя обойти стороной отечественных производителей обуви и аксессуаров, которые играют ничуть не меньшую роль в создании ярких и стильных образов.

Kachorovska

"Мы не просто ломаем стереотипы про украинский сервис. Мы ломаем стереотипы об украинской мрачной ментальности"- это девиз бренда Kachоrovska. Алина Качоровская-Камышевая родилась в 1957 году, и в том же году ее бабушка пошла работать швеей в обувное ателье в Житомире. С тех пор и до сих пор семья Качоровских создают обувь. В 2015 году Качоровская запустила линию производства готовой обуви. На сегодня обувь и сумки Качоровской выбирают множество звезд и носят во всем мире. Его носят во всем мире и выбирают звезды и публичные лица. Среди коллабораций Kachоrovska - совместные коллекции с Тиной Кароль, Катей Сильченко и Сергеем Майдуковим. Каждая пара обуви проходит краш-тесты на 10 стопах, пока не станет совершенной. Guzema Fine Jewelry © instagram.com/guzema_jewelry © instagram.com/guzema_jewelry © instagram.com/guzema_jewelry © instagram.com/guzema_jewelry © instagram.com/guzema_jewelry Ювелирный бренд Guzema Fine Jewelry был основан в Украине в марте 2016 года, и за пять лет бренд выпустил 32 коллекции украшений. "Когда я создавала первую коллекцию, то и представить не могла, что это превратится в бизнес, ради которого я уйду из журналистики. А потом все произошло очень быстро. В какой-то момент я поняла, что моя собственная страсть к украшениям стала делом моей жизни", - рассказывает о своем бизнесе Гузема. Команда Guzema Fine Jewelry получила премию в номинации "Лучший стартап" от Elle Style Awards в 2017 году, а уже спустя год номинировался как "Лучший бренд аксессуаров" на премии "Best Fashion Awards". Guzema Fine Jewelry активно создает коллаборации со звездами шоу-бизнеса и другими смежными бизнесами в нашей стране, а украшения бренда завоевали любовь многих украинок. Kochut © instagram.com/kochut_jewelry © instagram.com/kochut_jewelry © instagram.com/kochut_jewelry © instagram.com/kochut_jewelry © instagram.com/kochut_jewelry А завершить нашу подборку хотим молодым ювелирным брендом Kochut, оригинальность которого никого не оставляет равнодушным. Это семейный бренд братьев Кочут из Ужгорода, которые начали увлекаться ювелирным искусством еще в школе, а во время учебы в университете – решили открыть собственный бизнес. Учились братья-дизайнеры на факультете машиностроения, где и научились обрабатывать металлы. Первые свои украшения дизайнеры создавали из меди, олова и латуни. Теперь же в коллекциях дизайнеров присутствуют преимущественно изделия из благородных металлов с драгоценными камнями. Основной бестселлер бренда Kochut – колько "Птичка", попавшее в Киевский национальный музей исторических драгоценностей. Татьяна Стежар

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter