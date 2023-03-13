Независимо от того, какая болезнь у человека, последнее решение - за комиссией.

Адвокат Тарас Никифорчук рассказал о военно-врачебной комиссии (ВВК), которую проходят военнообязанные после прибытия в ТЦК. В своем YouTube-канале он объяснил, с какими болезнями украинцев не призывают.

Адвокат напомнил ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", согласно которой не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные, "признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев (с последующим прохождением военно- врачебной комиссии)".

Никифорчук отметил, что посмотреть перечень болезней и узнать, пригодны ли вы к службе в военное время, можно по ссылке.

"Надо понимать, что с некоторыми болезнями в мирное время вас никто не будет забирать. А вот в военное время могут вполне забрать на службу, потому что там написано "частично пригоден" или "пригоден в военное время", — объяснил эксперт.

Он добавил, что если у вас есть медицинские документы о вашем состоянии здоровья, обязательно берите их с собой на прохождение комиссии в ТЦК. Также на месте вы можете написать заявление, в котором указать, что вы просите врачебную комиссию учесть такие-то документы, делаете их копию и прилагаете. Если документ игнорируют, вы еще можете его отправить "Укрпочтой".

"Независимо от того, какая болезнь у человека, последнее решение всегда принимает комиссия", — подчеркнул адвокат. Если военнообязанный не согласен с решением комиссии, он может обжаловать его в суде либо в вышестоящей комиссии.

В Украине упростят прохождение военными военно-врачебных комиссий

Кабмин работает над автоматизацией и диджитализацией всех процессов прохождения бойцами военно-врачебных комиссий. "Работаем над тем, чтобы убрать лишнюю бюрократию и возможные злоупотребления из процесса прохождения военно-врачебных комиссий", — заявил премьер Шмыгаль.

Ранее журналисты обращали внимание, что медиков военно-врачебной комиссии в Украине не во всех регионах хватает, поэтому бойцам, чтобы получить компенсацию, продлить лечение, пойти в запас, необходимо выстоять несколько недель.

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