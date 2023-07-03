На кого сейчас запрос в армии и поможет ли получить освобождение от службы "белый билет".

Общая мобилизация в Украине продлена до 18 августа 2023 года. Кого могут призвать в июле, и в ком украинская армия нуждается в первую очередь - рассказываем в материале.

Кого могут мобилизовать в июле 2023 - на кого запрос в ВСУ

Ныне в украинской армии - спрос на людей, владеющими иностранными языками, в частности, английским, немецким и французским. Специалисты со знанием языков нужны для сотрудничества с инструкторами из других стран, которые обучают украинских военных обращению с новыми видами вооружения. Поэтому летом, во время мобилизации, будут обращать внимание и призывать именно таких специалистов.

Кого сейчас призывают в армию в Украине - ограниченно пригодных и без опыта военной службы

На военную службу в июле 2023 также могут призвать украинцев, которых раньше сочли годными и ограниченно годными - независимо от того, есть у них опыт военной службы или нет.

Видео дня

Мобилизовать могут:

пригодных и ограниченно пригодных по состоянию здоровья во время военного положения мужчин в возрасте от 25 до 60 лет без опыта военной службы;

пригодных и ограниченно пригодных по состоянию здоровья во время военного положения мужчин с опытом военной службы в возрасте от 18 до 60 лет;

снятых и исключённых из военного учета мужчин в возрасте от 18 до 60 лет (с "белым билетом"), признанных пригодными или ограниченно пригодными по состоянию здоровья во время военного положения решением ВВК (военно-врачебной комиссии), которые не совершали тяжких преступлений.

Напомним, что ранее в Украине снизили возраст призыва в армию - с 27 лет до 25 лет.

Вас также могут заинтересовать новости: