В случае, если вам хотят вручить повестку, первым делом должны выяснить ваши персональные данные.

Повестки во время мобилизации в Украине вручают военнообязанным мужчинам под открытым небом, на остановках общественного транспорта, у входов в большие ТЦ, на парковках и даже иногда приносят эти документы на работу.

В эфире "Сніданку з 1+1" адвокат Андрей Новак отметил, что полицейские не имеют права вручать повестки, это должны делать представители ТЦК, работодатели, представители органов местного самоуправления.

"Правильно врученная повестка - это та, за которую расписался лично военнообязанный, на которого эта повестка выписана начальником ТЦК", - заявил адвокат.

Кроме того, он добавил, что вручать повестки на улице или в любых общественных местах - вполне законно, а вот заполнять их "на ходу" - нет. Повестка должна быть уже заполнена и подписана начальником "военкомата". Но это действует лишь в случае, когда этот документ несут по адресу проживания военнообязанного.

Если же людей по указанному адресу нет, они не живут по месту регистрации, тогда и возникают такие ситуации, что повестки выписывают "на колене", сразу перед вами на улице или в общественном месте.

В случае, если вам хотят вручить повестку, первым делом должны выяснить ваши персональные данные. То есть полиция должна проверить ваши документы, а если документов с собой нет, их могут проверить в базе или же пригласить вас в отделение полиции для установления данных.

"Если у вас проверяют документы, эти же данные передаются представителям военкоматов, а они уже на месте "на колене" заполняют эту повестку и будут пытаться вам ее вручить", — объясняет Новак.

В таком случае вы можете либо взять повестку и явиться в военкомат, либо написать акт отказа от повестки. В последнем нужно указать уважительную причину отказа, это может быть попытка вручить документ некомпетентным лицом. Адвокат добавил, что в Украине не предусмотрено никакой ответственности за неполучение повестки, это право гражданина мотивировано отказаться от нее.

Кроме того, добавил Новак, вполне законно, когда повестки вручает работодатель. Если же он этого не сделает, уже в отношении него будет ответственность.

Вручение повесток в Украине

7 февраля 2023 года Верховная Рада продлила на 90 дней действие военного положения и мобилизации. Поэтому массовая раздача повесток в Украине продолжается.

Иногда возникают ситуации, когда человек, которому пытаются вручить повестку, ведет себя агрессивно, а бывает, что и представители ТЦК превышают полномочия. Именно поэтому было принято решение обеспечить представителей "военкоматов" бодикамерами.

Кто имеет право вручать повестку:

работники органов местного самоуправления;

руководители предприятий, учреждений, организаций;

должностные лица военного комиссариата и территориального центра комплектования;

руководители ЖЭКа, ОСМД.

Вас также могут заинтересовать новости: