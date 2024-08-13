Отсрочка предоставляется не более чем на срок проведения мобилизации, то есть, на 90 дней.

Лица с инвалидностью должны идти в ТЦК как за оформлением отсрочки, так и за ее продлением.

Как пояснили в Минобооне в ответ на запрос "Судебно-юридической газеты", цифровая команда пока не реализовала выполнение нормы закона о Реестре военнообязанных, которая предусматривает автоматическое предоставление и оформление отсрочки.

Напомним, согласно постановлению Кабмина №560 отсрочка предоставляется не более чем на срок проведения мобилизации, то есть, на 90 дней.

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"В соответствии с пунктом 60 Порядка проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период, утвержденного постановлением Кабмина от 16.05.2024 № 560 отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется на срок действия соответствующих законных оснований, но не более чем на срок проведения мобилизации, установленный указом президента Украины. В случае продления срока проведения мобилизации проверка оснований у военнообязанного на отсрочку от призыва, кроме оснований, указанных в пункте 2 части первой, пунктах 3, 4, 5 ч.3. ст. 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", осуществляется с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.В случае невозможности провести проверку у военнообязанного оснований для отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов территориальный центр комплектования и социальной поддержки сообщает о необходимости предоставления соответствующих подтверждающих документов", - пояснили в Минобороны.

В Минобороны отметили, что отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации может оформляться с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов на основании данных, полученных из других государственных реестров или баз данных, подтверждающих, что военнообязанный имеет право на отсрочку по основаниям, определенным статьей 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Комиссия изучает полученные заявление и подтверждающие документы, оценивает законность оснований для предоставления отсрочки, при необходимости готовит запросы в соответствующие органы государственной власти для получения информации, подтверждающей право заявителя на отсрочку, или использует информацию из публичных электронных реестров.

В случае невозможности провести проверку у военнообязанного оснований для отсрочки от призыва ТЦК и СП сообщает о необходимости предоставления соответствующих подтверждающих документов.

Отсрочка от мобилизации

С 1 июля изменились правила, по которым военнообязанным мужчинам предоставляется отсрочка от мобилизации. Вместе с правилами по законопроекту №10449, который дает срок до 16 июля 2024 года обновить свои данные, изменения коснулись и этого пункта.

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