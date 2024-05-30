С 1 июня меняются правила для утверждения категории инвалидности.

Все военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны обновить свои данные в ТЦК и пройти военно-врачебную комиссию, чтобы узнать свою степень пригодности к службе в армии. УНИАН выяснил, будет ли проходить мобилизация инвалидов в Украине 2024 по новым правилам.

Что меняется с 1 июня - правила мобилизации для людей с инвалидностью

Минздрав заявил, что если у военнообязанного мужчины есть инвалидность, то ее будут перепроверять - самостоятельно идти в МСЭК не нужно, разбирательства пока что произойдут на этапе документации. Такое решение было принято из-за большого количества вопиющих случаев установления категории инвалидности военнообязанным мужчинам после 24 февраля 2022 года.

Эти правила не касаются инвалидов, которые получили свой статус:

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в порядке повышения/уменьшения группы инвалидности;

по результатам заболеваний, ранений (травм, контузий, увечий), полученных при защите Отечества;

при отсутствии конечностей (кистей рук, стоп ног, одного из парных органов);

из-за наличия онкологических заболеваний, интеллектуальных нарушений, психических расстройств, церебрального паралича или паралитического синдрома в связи с инвалидностью с детства.

Согласно нормам, прописанным в законопроекте №10449, мобилизация инвалидов возможна только по их добровольному согласию - если мужчина подпишет контракт с ВСУ, а медицинская комиссия признает его годным к несению воинской службы.

Инвалидность 2 группы - перечень заболеваний

Инвалидность 2 группы может быть установлена человеку, если у него диагностировано одно или несколько из нижеприведенных заболеваний:

отсутствие легкого и хроническая дыхательная недостаточность II степени из-за патологических изменений второго легкого;

стойкий полный птоз на обоих глазах после всех видов восстановительного лечения;

паралич верхней или нижней конечности;

выраженній верхний или нижний парапарез, выраженный гемипарез;

значительные дефекты черепа (60 кв. см и более), которые не замещены аутотканью;

культи плеча или предплечья при умеренном нарушении функции второй верхней конечности;

экзартикуляция верхней конечности в плечевом суставе;

экзартикуляция бедра;

культя верхней и нижней конечности и отсутствие зрения или глухота;

короткая культя бедра без возможности протезирования;

культя обеих голеней;

ложная культя нижней конечности или стоп на уровне сустава Шопара при отсутствии возможности реабилитации и протезирования;

анкилозом тазобедренного сустава с умеренным нарушением функции второго тазобедренного сустава (ПФС II);

двусторонний коксартроз (III-IV ст.);

каловый (мочевой) свищ, неестественный задний проход при неэффективности или наличии противопоказаний к оперативному вмешательству;

культя бедра при умеренном нарушении двигательных или статических функций другой нижней конечности;

культя обеих голеней, анкилоз тазобедренного сустава с умеренным нарушением функции второго тазобедренного сустава, нарушением функции сустава II-III ст., двусторонний коксартроз;

после эндопротезирования двух тазобедренных или двух коленных суставов;

цирроз печени с гепатоспленомегалией и портальная гипертензия III степени из-за неэффективности реабилитационных действий;

синдром Паркинсона вследствие болезни Паркинсона или вторичного паркинсонизма с выраженными акинетико-ригидным, дискинетическим и постуральным синдромами;

сахарный диабет (среднего или тяжелого течения) с ампутацией нижней конечности на уровне верхней трети голени и выше;

после трансплантации внутренних органов при благоприятном течении послеоперационного периода;

психические заболевания, инвалидность в результате которых длится более 10 лет;

паралич или выраженный парез одной конечности, соединенный с глухотой или отсутствием зрения на один глаз, или умеренной афазией, или умеренными расстройствами функции тазовых органов;

деформация грудной клетки вследствие резекции пяти и более ребер при наличии легочной недостаточности II степени;

единственная функционирующей почка при наличии хронической почечной недостаточности III степени.

Сюда же относятся травмы и врожденные пороки, а также любые комбинации вышеперечисленных факторов, которые ограничивают трудоспособность и жизнедеятельность больного.

Инвалидность 3 группы - перечень заболеваний

Инвалидность 3 группы по аналогии со 2-й и 1-й оформляется МСЭК, исходя из классификации заболеваний, обнаруженных у человека. Для того чтобы получить инвалидность 3 группы, в медицинской карте должно быть одна из таких фраз:

отсутствие одного глаза;

отсутствие одной почки;

отсутствие одного легкого;

односторонняя мастэктомия вследствие злокачественного новообразования;

стойкий полный птоз на одном глазу после проведения всех видов восстановительного лечения;

слепота на один глаз (острота зрения с переносной коррекцией 0,05 и ниже или концентрическое сужение поля зрения до десяти градусов от точки фиксации);

двусторонняя глухота;

стойкая трахеостома;

стеноз гортани II-III степеней вследствие травматического или инфекционного поражения нервно-мышечного аппарата гортани с одно- или двусторонним парезом и стойкой дисфонией;

стойкая афония органического генеза;

дефект челюсти или твердого неба, если протезирование не обеспечивает жевание;

искажающие лица рубцы и дефекты, не поддающиеся хирургически-косметологической коррекции;

гипофизарный нанизм. Остеохондропатия, остеохондродистрофия при росте менее 150 см;

умеренная сенсорная афазия;

паралич кисти;

паралич или выраженный парез верхней или нижней конечности, сопровождающийся значительным ограничением объема активных движений во всех суставах и гипотрофией мышц;

инородное тело в веществе головного мозга вследствие травмы, если оно сопровождалось абсцессом мозга или менингоэнцефалитом;

значительный дефект костей черепа три кв. см и более, кроме случаев замещения его аутокостью, либо при меньших размерах, если имеется пульсация мозга, либо при отсутствии пульсации в случаях, когда травма сопровождалась осложнением, например инфекционно-гнойным процессом;

отсутствие кисти и более высокий уровень ампутации верхней конечности;

ложный сустав плеча или обеих костей предплечья;

отсутствие всех фаланг четырех пальцев кисти, за исключением первого;

отсутствие трех пальцев кисти, включая первый;

анкилоз или выраженная контрактура тех же пальцев в функционально

невыгодном положении;

отсутствие первого и второго пальцев с соответствующими пястными костями;

отсутствие первых пальцев обеих кистей;

отсутствие трех пальцев кисти с соответствующими пястными костями;

культя бедра или голени;

культя стопы на уровне сустава Лисфранка или на высшем уровне;

двусторонняя культя стопы с резекцией головок плюсневых костей за Шарпом;

резко выраженная контрактура или анкилоз двух скачковых суставов;

резко выраженная контрактура или анкилоз скакового сустава с расположением стопы в функционально невыгодном положении;

резко выраженная контрактура или анкилоз тазобедренного, или коленного сустава;

врожденный или приобретенный вывих одного тазобедренного сустава со значительным нарушением функции;

деформация грудной клетки вследствие резекции четырех и более ребер при наличии дыхательной недостаточности I степени и более;

ложный сустав бедра или обеих костей голени или большой берцовой кости при неэффективности реабилитационных мероприятий после пяти лет наблюдения;

неустойчивый коленный или тазобедренный сустав с выраженным нарушением функции конечности;

укорочение нижней конечности на семь сантиметров и более;

эндопротез коленного или тазобедренного сустава, или диафиза больших трубчатых костей;

сколиоз III степени, кифосколиоз III степени с наличием дыхательной недостаточности или сколиоз или кифосколиоз IV степени;

анкилоз или резко выраженная контрактура локтевого сустава в функционально невыгодном положении;

контрактура предплечья в положении полной пронации;

ишемическая контрактура предплечья Фолькмана с выраженным функциональным нарушением кисти;

экстирпация желудка, тотальная колопроктэктомия, панкреатоэктомия с наличием сахарного диабета;

тотальная тиреоидэктомия с субкомпенсированным или некомпенсированным гипотиреозом при адекватном лечении;

инородное тело в сердечной мышце или в перикарде вследствие травмы (ранения), искусственный клапан сердца, функционирующий кардиостимулятор.

Иногда третья группа инвалидности дается человеку с рождения - обычно, при различных дефектах и травмах, которые мешают нормальному функционированию организма.

Важно понимать, что несмотря на новый законопроект, мобилизация инвалидов 2 группы, 1-й или 3-й невозможна - только служба по контракту - но все мужчины с той или иной категорией инвалидности в возрасте от 25 до 60 лет должны будут пройти медкомиссию повторно, если не подавали заявление о предоставлении отсрочки и проходили ВВК менее 6 месяцев назад.

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