Адвокат убежден, что нужно принципиально изменить вопрос мобилизации и вопрос срочной службы.

В Украине пока не демобилизуют срочников, которые с 2020 года проходят службу и получают заработную плату в размере 420 грн. На эту проблему обратил внимание адвокат Ростислав Кравец и решил ее обсудить в своем YouTube-канале.

Так, срочники находятся в воинских частях, их никто ничего не учит, говорит юрист. Их, продолжил он, не привлекают к военным действиям, им не дают отпуска, не дают возможности учиться. "На сегодня действительно становится очень актуальным вопрос об увольнении срочников", - говорит Кравец.

Он обратил внимание на ситуацию с мобилизацией в Украине: депутаты пытаются снизить возраст призывников до 25 лет.

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Адвокат убежден, что нужно принципиально изменить вопрос мобилизации и вопрос срочной службы. Он считает, что людей, которые сейчас находятся на срочной службе, нужно уже увольнять в запас:

"Потому что им нужно учиться, им нужно заводить семьи, им нужно развиваться. Они не могут годами сидеть в казармах, ничего не делать. Мы понимаем, к чему это приводит".

Кравец призывает подписать петицию об увольнении срочников со службы и подчеркивает, что срочникам надо дать минимум на ближайшие 5-10 лет возможность добровольно заключать контракт на службу.

Срочная служба в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский 12 апреля 2022 года отменил весенний призыв на срочную военную службу. Теперь военнослужащие, отслужившие сроки срочной службы, могут быть уволены в запас "не ранее объявления в установленном порядке демобилизации".

Депутаты ВР захотели решить вопрос увольнения срочников с военной службы, подав соответствующий законопроект. И после освобождения срочники обязаны в течение 5 дней встать на воинский учет. То есть не предусмотрено для них ни отсрочки, ни мобилизации по собственному желанию.

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