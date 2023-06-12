Он посоветовал, как доказать наличие оснований для отсрочки.

Адвокат Роман Симутин рассказал о ситуации, как ТЦК отказывается забирать из почтовых отделений рекомендованные письма, которыми люди сообщают о наличии отсрочки от мобилизации. В своем YouTube-канале он объяснил, почему так поступают и как с этим бороться.

Симутин напомнил, что сам рекомендовал и рекомендует отправлять документы, предоставляющие право на отсрочку, по почте – заказным письмом с описанием. "Но ТЦК ничего лучшего не придумал, как просто не забирать письма", - говорит юрист.

Поэтому он посоветовал, как действовать дальше: отсылать жалобу в областной ТЦК с объяснениями и звонить на горячую правительственную линию Минобороны.

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"Вы должны зафиксировать, что вовремя и надлежащим образом сообщили ТЦК о наличии у вас оснований для отсрочки", - заявил адвокат. Он добавил, что чем больше будет таких обращений, тем больше шансов доказать право на отсрочку.

Как оформить отсрочку в ТЦК

Ранее адвокат Роман Симутин объяснил украинцам, как явиться в ТЦК и правильно подать документы на отсрочку. Для начала вы должны ознакомиться со ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и выяснить, есть ли у вас основания для отсрочки от мобилизации.

Вы можете получить отсрочку в связи с инвалидностью супруга или если родители имеют инвалидность 1 или 2 группы. При этом вы должны заблаговременно подготовить оригиналы документов с копиями.

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