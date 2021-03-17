Мать девочки при этом всячески поддерживает интернет-карьеру дочери.

Отец 8-летней Миланы Маханец, которая с подачи матери откровенно демонстрирует в сети «роман» с 13-летним блогером Павлом Паем, отреагировал на разгоревшийся скандал.

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«С дочерью я пытаюсь общаться и помогать, а о Дарье (мама девочки) говорить нет желания. Сейчас я просто в шоке от происходящего», - отметил Александр Маханец.

Милана Маханец и Паша Пай: история скандала

Соцсети всколыхнула новость о том, что у детей роман.

8-летняя украинка публикует фото и видео, на которых позирует в откровенных «луках» и даже целуется с 13-летним блогером Пашей Паем.

Мать девочки поддерживает интернет-карьеру своей дочери, а вот у общества такой способ достижения популярности вызвал волну возмущения.

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба обратился в правоохранительные органы по этому поводу.

В Киевской областной полиции открыли уголовное производство по факту «романа» и допросили маму девочки Дарью Маханец.

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Автор: Катерина Шварц