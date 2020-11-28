Орешникова задержали в Индонезии 6 ноября. Тогда у него изъяли украинские документы, а в акте задержания и последующих документах его записали гражданином РФ.

Украинский активист и блогер Михаил Орешников, которого задержали в Джакарте по требованию РФ, уже возвращается в Киев.

Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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«Мы вернули гражданина Украины Михаила Орешникова из Индонезии, где Россия пыталась его схватить, используя для своих политических преследований Интерпол. Мы не дали этого сделать. Самолет с Орешниковым уже летит в Киев. Украинский паспорт = защита украинского государства", - говорится в сообщении главы МИД.

Орешникова задержали в Индонезии 6 ноября. Тогда у него изъяли украинские документы, а в акте задержания и последующих документах его записали гражданином РФ. Ему было запрещено связываться с украинским посольством и первые недели держали в одиночной камере с ограничением в любых правах (связь, прогулки, информация).

Кто такой Орешников

По словам журналиста Андрея Цаплиенко, Орешников – бывший гражданин РФ, активный деятель антипутинского движения сопротивления. В 2014 году открыто выступал против оккупации Крыма и информировал сообщество о преступлениях т. н. «зеленых человечков» в Украине.

За свои действия неоднократно был задержан полицией РФ и наказан пытками. Из-за угрозы своей жизни летом 2014 года попросил предоставить ему политическое убежище в Украине. Имея украинские корни, Орешников получил паспорт Украины в 2016 году, отказавшись от гражданства РФ.

"Некоторые мои коллеги вменяют Михаилу его участие в русском националистическом движении «Реструкт». Но, когда он оказался в Украине, то, по его словам, увидел «менталитет, противоположный рабскому и советскому». Надеюсь, сказал искренне. Как бы то ни было, на сегодня он украинский гражданин, а Украина должна стоять за своих», - отметил журналист.

10 лет назад Орешников был активным членом Российского неонацистского движения "Реструкт" Максима "Тесака" Марцинкевича.

После переезда в Украину некоторое время работал в пресс-службе батальона «Азов». В последние годы занимался веб-разработкой, писал музыку в жанре техно-фолк и порой выступал как диджей. Вел блог в Instagram.

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Автор: УНИАН