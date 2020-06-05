Станцию метро "Майдан Незалежности" в Киеве открыли, взрывчатку не нашли

Метро работает в обычном режиме.

Станцию столичного метро «Майдан Незалежности» закрывали на вход и выход.

Об этом сообщает киевский метрополитен.

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Станцию проверяли на наличие заложенной взрывчатки после поступления анонимного звонка о минировании.

Как сообщает пресс-служба метрополитена, взрывоопасных веществ не нашли. Станцию и пересадку открыли. Метро работает в обычном режиме.

Как сообщал УНИАН, 25 мая метро в Киеве возобновило работу после карантина.

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