Станцию метро "Майдан Незалежности" в Киеве открыли, взрывчатку не нашли
12:16, 05 июня 2020Общество
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Метро работает в обычном режиме.
Иллюстрация REUTERS
Станцию столичного метро «Майдан Незалежности» закрывали на вход и выход.
Об этом сообщает киевский метрополитен.
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Станцию проверяли на наличие заложенной взрывчатки после поступления анонимного звонка о минировании.
Как сообщает пресс-служба метрополитена, взрывоопасных веществ не нашли. Станцию и пересадку открыли. Метро работает в обычном режиме.
Как сообщал УНИАН, 25 мая метро в Киеве возобновило работу после карантина.
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