Ривненский апелляционный суд отклонил жалобу мэра города Ривне Александра Третьяка относительно отстранения его от должности на год. Видео, на котором судья зачитывает соответствующее решение, опубликовано сегодня на странице мэра в Facebook.
Третьяк обжаловал постановление Ривненского городского суда, который признал его виновным в коррупционном правонарушении, предусматривающем наказание в виде назначения штрафа в размере 6,8 тыс. грн и отстранения на год от должности.
"Апелляционную жалобу Третьяка оставить без удовлетворения, постановление Ривненского городского суда оставить без изменений. Оно вступает в силу с момента его вынесения, является окончательным и обжалованию не подлежит", - огласила решение судья.
Отстранение от должности мэра Ривне: что известно
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции составило три протокола на мэра Ривне Александра Третьяка, в которых усматривало конфликт интересов: относительно возвращения себе премий, голосования за назначение управляющей делами исполкома и назначения ей премий и надбавок.
Первые два протокола закрыли за отсутствием состава нарушения и по срокам давности. Последнее дело касается начисления премий и доплат управляющей делами горисполкома Марии Корнийчук, которая во время избирательной кампании внесла в кандидатский фонд Третьяка 45 тысяч гривен. Несмотря на возражения мэра, НАПК видит в этом конфликт интересов.
10 июля Ривненский городской суд признал мэра Ривне виновным в коррупционном правонарушении и отстранил его от должности на год. Также ему назначили штраф в размере 6,8 тыс. грн.