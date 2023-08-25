Городской голова проиграл апелляцию.

Ривненский апелляционный суд отклонил жалобу мэра города Ривне Александра Третьяка относительно отстранения его от должности на год. Видео, на котором судья зачитывает соответствующее решение, опубликовано сегодня на странице мэра в Facebook.

Третьяк обжаловал постановление Ривненского городского суда, который признал его виновным в коррупционном правонарушении, предусматривающем наказание в виде назначения штрафа в размере 6,8 тыс. грн и отстранения на год от должности.

"Апелляционную жалобу Третьяка оставить без удовлетворения, постановление Ривненского городского суда оставить без изменений. Оно вступает в силу с момента его вынесения, является окончательным и обжалованию не подлежит", - огласила решение судья.

Видео дня

Отстранение от должности мэра Ривне: что известно

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции составило три протокола на мэра Ривне Александра Третьяка, в которых усматривало конфликт интересов: относительно возвращения себе премий, голосования за назначение управляющей делами исполкома и назначения ей премий и надбавок.

Первые два протокола закрыли за отсутствием состава нарушения и по срокам давности. Последнее дело касается начисления премий и доплат управляющей делами горисполкома Марии Корнийчук, которая во время избирательной кампании внесла в кандидатский фонд Третьяка 45 тысяч гривен. Несмотря на возражения мэра, НАПК видит в этом конфликт интересов.

10 июля Ривненский городской суд признал мэра Ривне виновным в коррупционном правонарушении и отстранил его от должности на год. Также ему назначили штраф в размере 6,8 тыс. грн.

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