В Госпотребслужбе предупредили еще об одном моменте: украинцы любят в условиях отсутствия света хранить продукты на балконе.

Украинцы учатся жить в условиях отключений электроэнергии. Поэтому им посоветовали, как и где хранить продукты, когда света нет. И что можно приготовить владельцам квартир с электрическими плитами.

Тем жителям Украины, у которых дома электроплита, советуют купить газовую горелку, на ней можно приготовить еду, говорится в сюжете ТСН. А также регулярно можно заливать кипятком термос, температуру воды такая посуда сохраняет до 12 часов.

Такой водой можно залить овсянку, гречку или кускус - вот уже и готов гарнир. А вот мясо советуют не готовить с запасом - поджаривайте или варите ровно столько, сколько сможете быстро съесть.

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Кроме того, украинцам советуют покупать консервы, но их нельзя хранить ни в коем случае при комнатной температуре. Если вы не можете без молока, покупайте только ультрапастеризованное.

"Готовая еда в выключенном холодильнике остается безопасной до 4 часов. В полной морозильной камере продукты не портятся 48 часов, в полупустой - до 24 часов", — говорится в сюжете.

Чтобы продукты дольше не портились, нужно поместить аккумуляторы холода в морозилку и бутылки с водой, а когда выключат свет, положить их в холодильную камеру. Спасет и термосумка, выручит и балкон.

В Госпотребслужбе предупредили и еще об одном моменте: украинцы любят в условиях отсутствия света хранить продукты на балконе. Но для безопасности продуктов важна сталая температура, а их то замораживают, то размораживают, внося в дом.

Блэкаут в Украине

Из-за постоянных ракетных ударов России по территории Украины поврежден ряд объектов энергетики. Из-за этого украинцы вынуждены сидеть часами без света, воды и тепла.

Последняя масштабная атака РФ произошла 23 ноября, она погрузила Украину во тьму. Кое-где жители страны были без света и воды более 40 часов. Министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что это и был уже блэкаут. В свою очередь в ОП говорят, что блэкаут еще не случился.

Украинцев призывают запастись перечнем необходимых продуктов и вещей на несколько дней, поскольку на грядущей недели не исключены новые ракетные удары РФ.

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