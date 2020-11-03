По прогнозу Авакова, в Украине Маркив будет в среду.

Апелляционный суд в Италии полностью оправдал украинского бойца Виталия Маркива, ранее осужденного к 24 годам заключения.

Об этом рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире канала "Украина 24".

"Я надеюсь, что завтра Виталий будет в Украине. Только что мы выслушали вердикт суда, с Виталия сняты все обвинения. Три года и четыре месяца он находился в тюрьме по ложному обвинению", - сказал Аваков, добавив, что в среду Маркив вылетит в Киев.

Читайте такжеЗеленский отреагировал на освобождение нацгвардейца Маркива в Италии

Он уточнил, что суд принял во внимание все аргументы стороны защиты.

"И, несмотря на давление, которое шло со стороны прокуратуры, эти аргументы были услышаны и приняты, шестеро присяжных и два профессиональных судьи вынесли этот вердикт... Здесь собралась украинская громада, мы все счастливы. Я благодарен итальянским адвокатам, которые представляли Украину", - сказал министр.

Позже пресс-служба МВД анонсировала встречу Маркива на аэродроме Нацгвардии в среду в 14:00.

Дело против нацгвардейца Маркива: подробности

Заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения Национальной гвардии имени Кульчицкого, старшего сержанта Маркива задержали 30 июня 2017 года в Италии по подозрению в убийстве итальянского журналиста Роккелли и русского переводчика Андрея Миронова, которое произошло 24 мая 2014 года под Славянском.

12 июля 2019 года суд присяжных в Италии приговорил Маркива к 24 годам заключения.

20 ноября Украина подала апелляционную жалобу на приговор Маркиву. Рассмотрение апелляционной жалобы Апелляционным судом округа Ломбардия ожидалось весной 2020 года. Однако начало апелляционного процесса было заблокировано из-за пандемии COVID-19.

12 сентября стало известно, что адвокаты Маркива подали в Апелляционный суд присяжных Милана новые оправдательные доказательства.

1 октября Апелляционный суд Милана постановил сделать новый перевод допросов и разговоров Маркива в связи с тем, что переводчик, которая переводила эти его показания, отказалась от своего перевода.

15 октября в Милане состоялось третье заседание апелляционного суда, на котором уже заслушали выводы исследования относительно разговора Маркива с сокамерником о гибели итальянского репортера.

24 октября состоялось четвертое апелляционное заседание, во время которого его адвокаты предоставили веские доказательства его невиновности.

3 ноября апелляционный суд оправдал Маркива. Позже он вышел на свободу.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован