"Люди поняли, что может прилететь ракета, и тебя больше не будет. Поэтому зачем быть рядом с человеком, которого не любишь?", - сексолог Виктория Мельничук

Сексолог-консультант Виктория Мельничук в интервью УНИАН рассказала о главной проблеме в отношениях во время войны, сексуальной жизни пар в разлуке, и как решать вопросы со снижением или исчезновением либидо.

Госпожа Виктория, с какими проблемами после начала полномасштабной войны к вам обращаются пары?

Еще во время локдаунов, когда люди начали больше времени проводить друг с другом, больше узнавать друг о друге, они якобы увидели совсем других людей в своих партнерах. С началом полномасштабной войны градус поднялся еще выше. Из-за войны проявились те проблемы, которые раньше люди не замечали. Стало намного больше кризисных ситуаций.

Самая частая проблема - развод. В паре происходит выгорание, из-за войны мы не можем найти себя. Если раньше кое о чем можно было умолчать, то сейчас люди поняли, что завтра может прилететь ракета, и тебя больше не будет. Так зачем быть рядом с человеком, которого не любишь? Собственная жизнь стала ценнее.

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С одной стороны, это, возможно, плюс: сейчас люди разматывают клубок из того, что раньше замалчивали. Но тут стоит понимать, что когда начинаешь этот клубок разматывать (это всегда происходит в общении с психологом, сексологом), на каком-то этапе приходишь к той точке, где становится очень больно. И главное - пройти через это "больно", чтобы стало легче.

К сожалению, очень много людей приходят к этому моменту, толкают друг друга, и уходят назад, не решают проблему. Ведь решать кризисные ситуации - это очень больно. И это увеличивает количество разводов.

Насколько это ощутимое количество?

Говорю не с точки зрения статистики, а с точки зрения своего опыта – разводятся очень многие семьи. Особенно те семьи, в которых женщины с детьми уехали... Как психолог я понимаю, что это – путь в никуда. Однако у некоторых женщин действительно очень высокий уровень тревожности, они не могут выдерживать все, что происходит в стране. Поэтому развод - проблема номер один.

Как быть с сексуальными отношениями в разлуке? Например, когда один из партнеров – военнослужащий? Что делать в таких случаях, чтобы улучшить отношения, не потерять их?

Нужно помнить, что близость - это не только об интиме. Паре обязательно надо поддерживать тесную связь. Потому что когда люди на расстоянии, то пропасть между ними будет увеличиваться.

Важно каждый день желать "доброго утра", говорить слова "котик", "солнышко" и так далее. Также надо создавать друг для друга некие непривычные ситуации. Например, знаю историю, когда парень с фронта звонил и бронировал стол в ресторане для девушки, мол, будет свидание. То есть, еще раз - он на фронте, но девушка приходит в ресторан, они в это время могут обменяться фото, или даже, если повезет, быть на связи…

Что касается интимной жизни, есть много игрушек, которые могут помочь. Считаю, что у каждой женщины должен быть вибратор. Не для того, чтобы он заменял мужчину (его функция не в этом), а как альтернатива, или чтобы исследовать свое тело. Но если даже у вас нет такого сексуального опыта, можно прийти в магазин и консультант все подробно опишет, расскажет, подскажет.

Насколько вообще нужна мастурбация (с точки зрения и физического, и ментального здоровья) как гражданским, так и военным?

Нужна. Плюсы мастурбации в том, что это важно для здоровья. Ведь в тазу и у женщин, и у мужчин происходит застой крови.

Мастурбации не нужно стесняться, в этом ничего плохого нет. Но помним: мы делаем это наедине, в безопасном месте, своем пространстве. Плюс - чистые руки, смазка... В секс-шопе можно приобрести смазку, которая вам нравится на вкус и запах. Есть такие, которые даже можно есть ... мастурбировать нужно. Главное, чтобы этого не было многовато.

Что вы имеете в виду?

Часто ко мне приходят с проблемой отсутствия оргазма. Часто это бывает из-за частых "занятий" с игрушками. Дело в том, что, например, мужчина привыкает к своим движениям рукой, а женщина может вести себя по-другому, и поэтому у мужчин потом, когда они возвращаются к мирной жизни, есть риск не достичь оргазма. Так же у женщин, если женщина, например, использует вибратор с наибольшим режимом скорости, а мужчина так "не умеет"... Я против постоянного использования вибраторов.

Однако это - единственные минусы мастурбации.

А как быть, если у военного слишком много ситуаций, когда есть избыток адреналина, причем настолько, что ему, мягко говоря, не до секса?

Мозг человека так устроен, что в случае, когда, условно, нам нужно убегать от опасности, нам не до секса, даже не до еды. Кто-то не ест, не спит, постоянно возбужден, потому что так на стресс реагирует его мозг. Человеку нужно защититься. Есть так называемые базовые потребности: сон, безопасность. Если нет безопасности, то как там заниматься сексом? Как я уже говорила, даже при мастурбации требуется безопасное место. Военнослужащий должен защищаться, убивать врага. Так что стресс прерывает желание - это нормально.

Но может быть страх, что желание не вернется. Возможно ли восстановление либидо после чрезвычайных стрессовых ситуаций?

Сексуальное влечение в периоды опасности может снижаться и этого не стоит бояться. Не надо бояться, что секса больше не захочется. Захочется. Как только военнослужащие вернутся домой и восстановятся психологически.

В общем, чем больше занимаешься сексом, тем больше хочется. Это действительно так. И не стоит пренебрегать психологической поддержкой. Тогда либидо поскорее восстановиться.

Какие проблемы сексуального характера могут возникнуть у тех лиц, которые пережили оккупацию, плен, сексуальное насилие? К сожалению, мы все знаем о зверствах российских захватчиков.

Очень важная тема. Обязательно нужно обращаться к специалистам. При этом, как бы это ни прозвучало горько, женская психика больше адаптирована к тому, чтобы это "переварить". А вот мужчины не могут с этим жить, особенно, когда с ними самими это случается. Это может отражаться на сексуальной жизни, на общении с женщинами. И стопроцентно могу сказать, что человек не сможет выйти из такой ситуации самостоятельно. Поэтому единственное, что могу посоветовать, - идти к специалисту. Без помощи специалиста человек не сможет выйти из своего тяжелого состояния, будет с каждым днем все больше "закапываться".

Чем помогает специалист? Будут ли такие пережитые события отголосками на всю жизнь?

Человек не сможет стереть это из своей памяти навсегда, такое только в фильмах бывает. Однако в психологии можно понять, как с этим жить. Это - возможно.

Психолог помогает посмотреть на ситуацию под таким углом, чтобы человек ее принял. Для этого придется сделать очень много шагов. Но забыться не получится.

В каких ситуациях возможна самопомощь? Как понять, что нужно идти с проблемой к специалисту?

Надо различать стресс и кризисное состояние. Период кризисного состояния не длительный. Мы в нем не можем находиться постоянно. Кризисное состояние может быть около трех дней. Затем постепенно идет на убыль. Конечно, зависит это от того, каким человек есть сам по себе, насколько он устойчив ко всем этим испытаниям.

Кризисное состояние также может влиять на либидо, но нужно понимать, что мы живем в условиях войны и давать себе время.

Что касается психологической самопомощи, можно сесть и написать себе, что вас удовлетворяет, что дает ощущение радости, наполняет. Возможно, человеку, чтобы восстановиться, нужно просто поспать. Но главное - не "есть" себя. Ведь часто мы делаем это, не позволяем себе даже базовые вещи, потому что думаем, что это не ко времени, что кому-то намного хуже…

Напоследок, что бы вы посоветовали украинским мужчинам и женщинам, парам войны?

Хороший вопрос. Скажу так: лишь одно слово – терпение. Мы очень многое пережили, нам еще очень многое надо пережить. Никто не знает, когда закончится война. И не нужно заменять жизнь ожиданием. Необходимо ежедневно заниматься обычными вещами: делать, что делаем, поддерживать тех, кто рядом, заботиться о них.

Леся Лещенко

Леся Лещенко