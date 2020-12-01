По словам мэра, в Ивано-Франковске наблюдается уменьшение количества больных, а локдаун "добьет малый и средний бизнес".

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив выступил против введения в городе локдауна.

Об этом он заявил в Facebook во время прямого эфира.

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Он отметил, что в городе наблюдается уменьшение количества больных COVID-19.

"Локдаун добьет малый и средний бизнес, который непросто переживает этот год. Очень важно учитывать, что именно перед Николаем, перед новогодне-рождественскими праздниками предприниматели заработают те средства, за которые потом могут содержать свои хозяйства, своих работников в течение января – марта. Поэтому просьба к правительству не вводить локдаун, чтобы наш город, наша страна могли выжить в такое непростое время", - сказал Марцинкив.

Львов против локдауна:

Ранее против локдауна выступил мэр Львова Андрей Садовый.

Садовый заявил, что вводить локдаун на праздники нельзя из-за "особой атмосферы" в городе на Рождество. По его словам, жесткие ограничения могут быть очень большим ударом по экономике города.

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Автор: Екатерина Лиманская