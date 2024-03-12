По его словам, продолжается работа над концепцией послевоенного восстановления.

Украине необходимо будет искать стимулы для развития пострадавших от войны регионов. Впрочем, отстроить полностью разрушенные россиянами города в прежнем виде будет невозможно.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал вице-премьер по восстановлению - министр по развитию общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков. По его словам, продолжается работа над концепцией послевоенного восстановления.

"Работаем с консультантами, смотрим, какие варианты могут быть. В прошлом году обновили региональную стратегию как раз для качественно нового подхода для развития общин, в том числе и пострадавших", - сказал министр.

Кубраков отметил, что некоторые регионы потеряли свою устоявшуюся экономическую модель - речь либо прифронтовые, либо о тех областях, которые граничат с Беларусью и Россией. Там будет другая экономическая ситуация на годы и даже десятилетия. Это же касается и полностью разрушенных городов, в частности, таких как Бахмут и Соледар в Донецкой области.

"Там были иностранные предприятия - в Соледаре был большой завод KNAUF, были другие предприятия. В таком виде их восстановить, я считаю, будет невозможно", - считает чиновник.

Восстановление Украины

Украина стоит на пороге масштабной программы восстановления, но западных доноров может отпугнуть коррупция и риск хищения денег, выделенных на восстановление разрушенного войной. Как пишет BBC, первые проекты, реализованные в Буче, должны продемонстрировать готовность украинцев быть прозрачными в использовании западной помощи.

По оценкам, в Украине повреждено или разрушено по меньшей мере 245 000 зданий. В феврале этого года Всемирный банк подсчитал, что восстановление Украины будет стоить 411 миллиардов долларов. Но с тех пор произошло еще больше разрушений.

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